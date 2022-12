Alfonso Rojo: “La piscina de Pablo Iglesias, ‘chequefakes’ y la campaña peronista de Pedro Sánchez”

Nos desayunábamos con la noticia de que Pablo Iglesias, tras consultarlo con Irene Montero, ha decidido poner su fastuosa piscina a disposición de los votantes de Podemos.

Cuando llegue el calor, aquellos progres que carezcan de pileta o entiendan que la municipal está muy atestada, podrán disfrutar gratis de la alberca que Pablo e Irene tienen en su mansión serrana.

No se exigirá carnet de identidad, ni entrar puño en alto y gritando ‘¡Viva la República!’ o cantando la Internacional, pero se recomienda encarecidamente al personal no tirarse a la bomba, no hacer pis desde el bordillo y no usar champú para lavarse la cabeza.

A estas alturas, no hay uno sólo de ustedes que no haya caído ya en la cuenta de que es 28 de diciembre y que desde mediados del Siglo XIX existe en los medios de comunicación españoles la costumbre de publicar, en estas fechas, alguna broma inocente. Aunque algunos editores rechazan de plano las inocentadas, por antiguas, rancias y alejadas del objeto del periodismo, hemos querido mantener la tradición.

No sin antes recalcar que la gran gansada nos la ha gastado el inefable Pedro Sánchez, anunciando solemne un cheque de 200 euros para familias con recursos escasos. El primer detalle del camelo es que se trata de una dádiva anual, lo que reduce el óbolo a 17 euros mensuales. Con esa cantidad te puedes comprar 4 huevos, 3 barras de pan y medio kg de pollo.

Algo es algo, pero ahora llega la segunda parte de la paparrucha y son las condiciones para recibir el ‘chequefake’. Quedan excluidos quienes estén cobrando una pensión o el Ingreso Mínimo Vital. Tampoco califica hogar alguno donde entren el año más de 27.000 euros brutos, ni quienes posean un patrimonio familiar de más de 75.000 euros, incluyendo ahí hasta el coche. Mi gozo y me imagino que el de muchos de ustedes, en un pozo. Todo en Sánchez es mentira. Apareció con un cartel a su espalda donde ponía ‘Cumpliendo’ y la realidad es que sólo ha cumplido con el golpista Junqueras y con el proetarra Otegi.

Ahora, con cargo a nuestros impuestos y a los 33.000 millones de más recaudados por el Gobierno PSOE-Podemos aprovechando la subida de la inflación, repartirá 10.000 en prebendas y pagüitas, a la búsqueda del voto cautivo. Se ha iniciado la campaña de las generales de 2023 y ya tenemos sobre la mesa el programa peronista, que Sánchez utilizará en campaña.

Por cierto y aunque quedó meridianamente claro antes: la apertura al público de la piscina de Iglesias y Montero, no va incluida en ese programa.