Irene Montero y su ley del ‘Si es Si’: Ya son 244 los abusadores sexuales beneficiados

La Ley del Sí es Sí confirma cada día de forma siniestra que es un fracaso sin paliativos. El número de condenados por delitos sexual que se han beneficiado de esta reforma del Código Penal ha aumentado ya a los 244 desde la entrada en vigor de la Ley el 7 de octubre de 2022. Los últimos casos se han sabido el viernes 20 de enero de 2023. Ha sido este un ‘Viernes Negro’ para todos los españoles y en particular para las mujeres, con 42 rebajas de condena por la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual en Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias.

En España hay, según datos oficiales, 4.008 personas cumpliendo condena por delitos sexuales. Más de 200 ya han sido beneficiados por la Ley de Irene Montero, por lo que quedan 3.800 delicuentes que puden beneficiarse de esta ley. Recordemos que este cambio legislativo en el Código Penal que cambia la situación de los presos, tal y como establece la Constitución hace que las condenas se revisen o bien de oficio por parte de la Audiencias Provinciales o bien se soliciten de parte, por los abogados defensores. Se tienen en cuenta los criterios tanto de la acusación particual si la hubiere como de la Fiscalía.

Ione Belarra no entiende las críticas de Carmena

Tan evidente fracaso de la Ley no ha hecho que Irene Montero y el ministerio de Igualda asuman la realidad. No sólo eso, sino que no entienden las críticas a su trabajo. Algunas emitidas por personas tan poco sospechosas como Manuela Carmena. La que fuera alcaldesa de Madrid y jueza de profesión fue dura con esta ley en una entrevista en El País.

Unas críticas que para Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, han constituído toda una sopresa. «Nunca me habría esperado de una persona como Carmena que estuviera en contra. Me preocupa», ha dicho ante los medios de comunicación. Y por supuesto ha seguido manteniendo que la ley del ministerio de Igualdad «es sólida que protege a todas las mujeres en su libertad sexual» porque, según Belarra, esta ley «pone en el centro el consentimiento de las mujeres y evita que en un juicio puedan preguntar a una mujer otra vez, como hemos visto tantas veces, si cerró bien las piernas».

Primera manifestación en contra

Ante tal evidente fracaso, el Partido Popular de Ferrol convocó el viernes 20 de enero de 2023 una manifestación para protestar por la Ley del Sí es Sí. La priemera que se celebra.

En esta primera manifestación se vieron pancartas con lemas como «Sánchez, por las víctimas, rectificación sí o sí». Además, agregaban en un ‘hashtag’ que la situación ‘no es un chiste’. Esta última frase hace alusión a las polémicas declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad Rodríguez Pam.