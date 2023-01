El escándalo crece: Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, en un turbio asunto íntimo

Este nuevo culebrón tiene de todo: informaciones indiscretas y muy íntimas, implicados famosos y periodistas firmando con pseudónimos. En esta nueva batalla están inmersos Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez.

Resulta que ahora que parece que Corredera puede regresar a la pantalla, después de la nevera en la que le ha metido Telecinco después de sus últimos fracasos televisivos como el cosechado en ¿Quién es mi padre?, su vuelta se ha visto empañada por una serie de artículos muy críticos contra la periodista gallega en el diario La Razón.

La firma de esos artículos corren a cargo de una supuesta periodista, Maite Alcocer, quien también escribe de manera muy crítica contra Jorge Javier. Por ese motivo, y aprovechando los ataques a su compañera Carlota Corredera, el propio Vázquez reconocía que se puso a ‘investigar’ sobre esta periodista pero la sorpresa es los que realmente descubrió: la autoría real de esos artículos corresponde a la del periodista José Santiago.

Santiago [firmado por Maite Alcocer] presuntamente ha escrito duras críticas recientemente contra Carlota Corredera y, francamente, ha traspasado alguna línea roja al escribir que Jorge Javier ha curado su «trauma sexual y lo hizo agrandándose el pene».

Como era de esperar, Jorge Javier Vázquez no pasaba por alto estas ‘ofensas’ y aprovechaba Sálvame para lanzar, muy a su manera, una amenaza a Santiago: programa que «me ofrezco a organizar tu entierro profesional».

Las amenazas concretas de Jorge Javier Vázquez fueron contundentes, insistimos en Periodista Digital que muy fiel al estilo vengativo del presentador de Badalona:

“Soy muy buena persona, y como lo soy, me ofrezco a organizar tu entierro profesional. Acabas de fallecer mediáticamente hablando. Te hemos resucitado un poquito y te volveremos a meter bajo tierra, que es de donde no deberías haber salido jamás».

Tanta fue la gravedad de lo dicho por la estrella de Telecinco en pantalla que el propio José Santiago intervino en el programa para defenderse y no reconocer explícitamente la autoría de esos artículos al informar que ese pseudónimo se comparte en la redacción con otros compañeros, en concreto cuatro periodistas del mencionado periódico.

Aclaraba también que él en ningún momento se había metido con el físico de nadie, y menos con el del presentador del Sálvame porque dice que cuando firma con ese sobrenombre lo hace para “escribir temas de audiencias”.

Pero nada de lo que decía Santiago iba a convencer ya a Jorge Javier que aportaba más datos personales y sobre su animadversión anterior con quien es ahora su nuevo enemigo, el veterano periodista de la prensa del corazón…

“No da su nombre porque es un cobarde. Ya me amargó la vida cuando llegué a Madrid para trabajar en la revista Pronto. Después de ese tiempo, me ha hecho la pelota cada vez que me ha visto y en vacaciones me llamó. Él no puede aguantar que yo siga estando en lo más alto”. Jorge Javier Vázquez justificaba esa ‘investigación’ sobre José Santiago al leer todo lo que escribía “con tanta mala leche y tan poco rigor”.