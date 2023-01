Más información

Llega al mercado la obra más pesimista y lúcida del ex fiscal aragonés Ramiro Grau Morancho: “Lotería judicial española” supone uno de sus trabajos mayores, tanto por su extensión como por su empeño totalizador por explicarlo todo.

Se trata además de una penetrante radiografía que todo el mundo debería leer, ineludible para conocer a fondo la debacle del Estado de Derecho en España, de la mano de uno de los más íntegros e insobornables “hombres de leyes” de nuestro tiempo.

Hace unos días quedé en una cafetería zaragozana con mi buen amigo y asesor don Ramiro Grau Morancho, jurista de gran erudición y escritor de méritos probados, cuya obra literaria (alrededor de cuarenta libros y varios millares de artículos) me precio de haber leído casi en su totalidad.

El propósito central de nuestro encuentro venía mediatizado por la aparición del nuevo libro de Grau, del que se me obsequió con un ejemplar y que hoy voy a reseñar: su título es LOTERÍA JUDICIAL ESPAÑOLA, y por si no fuera lo suficientemente elocuente, les diré en líneas generales que en él don Ramiro critica el Poder –sí, el mismísimo objeto de estudio sobre el que tantos tratados políticos han disertado–, aunque lo hace desde una perspectiva de cierta novedad para los profanos que no estén acostumbrados a zambullirse en aguas tan pútridas y traicioneras como en las que don Ramiro ha tenido que bregar.

Y digo bien: bregar. Pues la proeza mayor de nuestro amigo ha sido ante todo y por sobre todo lograr llegar a la edad de su jubilación sin corromperse ni abdicar de sus ideales. Un hombre que jamás transigió durante su dilatada carrera ni se vendió a intereses desleales, merece todo mi respeto, mi apoyo y mi elogio: él es para mí una inspiración, y trabajos como el presente libro me ratifican, una vez más, que don Ramiro Grau seguirá fiel a sus principios ¡hasta el último aliento!

He dicho algo sobre el Poder, y puesto que sobre el Poder vamos a hablar, focalicemos el objeto de esta obra, planteada por el autor como una crítica al mismo, “en ocasiones excesivo, de los jueces, al tiempo que los fiscales están embridados por el gobierno de turno, sin autonomía para los asuntos importantes”; en este orden de cosas, Grau Morancho “denuncia las interferencias de los sucesivos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, en el Consejo General del Poder Judicial”, sin obviar desde luego que somos nosotros, los ciudadanos, quienes “estamos cada día más sometidos a sus arbitrariedades y demagogia populista, ahora ya, bolivariana (…) En conclusión, y es triste decirlo, en España, el Estado de Derecho, ni está, ni se le espera”.

¿Qué ofrecerá LOTERÍA JUDICIAL ESPAÑOLA al potencial lector? Lo primero, material dialéctico valioso, contante y sonante, sin filtros y máscaras, sobre la lamentable realidad del “Hecho Judicial” en España, cuya materialización deviene harto defectuosa, por no decir arbitraria y deficientísima.

Y aunque ya se sabe, no está de más recordarlo: el actual sistema judicial, amordazado por las afinidades políticas de rigor, genera una justicia desigual, a “dos velocidades” al decir del autor, puesto que permite y privilegia: una justicia rápida, “cuando se trata de privar al ciudadano de derechos, o ingresarle en prisión provisional, o juzgarle y condenarle casi sin instrucción”, etcétera; frente a una justicia lenta, “cuando es el súbdito quien tiene la osadía de pedir cuentas a quienes gobiernan, y recurre una resolución administrativa cualquiera”.

Este sistema injusto, progresivamente degradado, se retroalimenta con los despojos que él mismo va generando, ralentizando los tiempos y volviendo todavía más ineficaces los procesos al dejar éstos en manos de irresponsables y/o incompetentes varios, nulidades y estómagos agradecidos concordes con las “necesidades” del Sistema. La mediocridad se premia, la integridad es ninguneada e incluso castigada. Es un hecho manifiesto, del que don Ramiro ha sido testigo en innumerables ocasiones.

LOTERÍA JUDICIAL ESPAÑOLA es un libro de lectura accesible, amena en grado sumo, del cual merece valorarse el esfuerzo del autor por dar consistencia discursiva a sus opiniones y experiencias, puestas negro sobre blanco en poco más de trescientas páginas llenas de talento, inquietud y serenidad.

Esta obra es al mismo tiempo un compendio escalonado y una síntesis del trabajo intelectivo de Grau Morancho tras varias décadas de ejercicio de la profesión jurídica, y como tal debe leerse, así como un libro testamentario con el que su principal responsable recapitula, tras largas pausas reflexivas, hacia dónde va la Justicia en España.

Este enfoque, infrecuente en un profesional prestigioso de nuestro tiempo, gana enteros conforme las páginas son cada vez más comprometidas: don Ramiro no tiene pelos en la lengua, muy al contrario, su lengua dialéctica es una herramienta metapolítica de primer orden, suerte de altavoz que hubiera merecido más tribunas y más micrófonos en el ámbito de la sociedad civil, a la que Grau siempre ha defendido, pese a la ingratitud de muchos de nuestros coetáneos y el olvido e indiferencia de otros tantos. Pero don Ramiro asume todo esto y mucho más: la meta de su trabajo es la recta razón del bien obrar, de acuerdo a un código deontológico acorde con los principios superiores de la legitimidad y la validez que toda abogacía bien entendida presupone.

Los más de ochenta artículos/segmentos que conforman esta obra impar son el mejor resumen de una tragedia por muchos insospechada: la del descrédito y liquidación del Régimen del 78, sí, esa corrupta y aberrante maquinaria que ha destruido España para regocijo de sus enemigos inveterados, chupópteros de oficio y ganapanes sin escrúpulos. Y ahí es donde la obra de don Ramiro supone un dispositivo de conciencia, una barrena capaz de atravesar la más endurecida masa pétrea del inexorable olvido que todo lo sepulta.

No quiero desvelar los contenidos de esta obra maestra metapolítica, de rara perfección y meritoria armonía interna: sean ustedes mismos quienes se zambullan en sus páginas estremecidas.

Este gran libro nacido a tiempo y destiempo no les defraudará: muy al contrario, se convertirá en un compañero de lectura irremplazable mientras vamos asistiendo al hundimiento de esta gran nación que llamamos España.