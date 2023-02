Vicente Vallés certifica la razón fundamental por la que el PSOE no puede romper el pacto de Gobierno con Podemos

La salud de la coalición de gobierno parece estar constantemente amenazada. Sin embargo, la ruptura entre el PSOE y Unidas Podemos nunca acaba de llegar a pesar de los muchos motivos que podrían alegar para ello. Vicente Vallés, en su columna de La Razón del 6 de febrero de 2023, bajo el título Sálvese la coalición explica el motivo para que esta ruptura no haya llegado a pesar de las muchas divergencias entre las dos almas que componen el ejecutivo.

Para Vallés el gobierno formador por los socialistas y los de Podemos ha demostrado «una sólida capacidad para la supervivencia, y la voluntad de sus dos componentes es llegar unidos a las elecciones generales de final de año». «Para ambos partidos, la coalición se ha convertido en un fin en sí mismo», explica en el presentador y director de informativos de Antena 3 en su columna.

Sólo así se explica que ninguno «haya roto con el otro, a pesar de la larga lista de deslealtades mutuas», continúa Vallés con su explicación en la que enumera algunos de los casos que se enfrentan las posturas del gobierno: las relaciones con Marruecos, la reforma de la Ley del Sí es Sí o el impuesto a los bancos, entre otras.

El ejemplo más llamativo ha sido el de la Ley del Sí es Sí que ya ha provocado que salgan a la luz las fricciones más enconadas entre ambos sectores ya que el PSOE sí está dispuesto a enmendar una chapuza legislativa tan grave que ha beneficiado ya a casi 400 delincuentes sexuales.

Sin embargo, para Vallés el pegamento que los une está claro:

«El apego al poder es el elemento común que cohesiona a los partidos que gobiernan el país. No nos soportamos, pero no nos separamos. Romper la coalición supondría para Podemos abandonar sus despachos y perder el altavoz que convierte su populismo en contenido del Boletín Oficial del Estado. Para el PSOE sería reconocer que Pedro Sánchez tenía razón cuando dijo que no podría dormir tranquilo si compartiera el gobierno con Podemos».