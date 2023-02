Isabel Díaz Ayuso enamora a un comensal de ‘First Dates’: «Es que me gustan ‘Cayetanas'»

En First Dates nunca se sabe por dónde van a salir los comensales. En la edición del 13 de febrero de 2023, Jaime, un joven de 24 años, aseguró que su modelo de mujer era Isabel Díaz Ayuso. «A mí es que me gustan las ‘Cayetanas'», aseguró el comensal. De origen gaditano, Jaime vive en Madrid donde estudia un máster de finanzas.

Aunque Jaime disfruta de la ciudad aseguraba que lo de ligar no se le estaba dando especialmente bien:

«Me gusta salir de cañas por la ciudad y en la residencia me lo paso muy bien. Me gusta reírme y, a lo mejor, gasto bromas en exceso, eso no gusta. No estoy ligando lo que esperaba en Madrid, porque yo creo que lo mío son las distancias cortas, el roneo».

Su cita fue Paula, una joven de 22 años, que vive entre Madrid y Londres y que tenía claro lo que buscaba: «Busco a una persona que no sea cerrada de mente y, sobre todo, que no sea celosa. Quiero una familia y una vida estable, pero si no sale, no pasa nada».

Durante la cena, la pareja descubrió que tenían mucho en común como la música y el fútbol. Aunque uno es del Betis y la otra del Sevilla, enemigos irreconciliables, les une el paraguas del Atlético de Madrid. Tampoco la distancia Madrid-Londres se demostró un problema para ellos. «Yo quiero hacer el final de mi máster allí. Me encantaría que me enseñaras la ciudad», aseguró Jaime.

Cuando llegó la hora de la decisión final, el gaditano no las tenía todas consigo: «Me voy a dar un batacazo, pero, por mí, tendría una segunda cita con Paula para seguir conociéndola». Sin embargo, sus previsiones pesimistas no se cumplieron y Paula sí que quiso tener una segunda cita con él. «Para ver cómo es de verdad», aseguró la joven.