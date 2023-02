Alfonso Rojo: “Huele mal lo de Olona con Évole y apestan la pasta del de UGT y la pizza de Bolaños”

No soy de VOX y tampoco del PP, y cuando llegue el momento, que no falta mucho, votaré, a quien mejor me garantice el desalojo de Sánchez y sus socios de La Moncloa.

Hago esta confesión inicial, para que se entienda perfectamente lo que voy a decir sobre Macarena Olona y Jordi Évole, subrayando de salida que esa entrevista huele fatal.

Acudir a la encerrona de LaSexta para hablar mal de VOX, como ha hecho Olona, deja patente que lo que arde de verdad en su corazón es un abrasador deseo de venganza.

Es como si el pringoso Juan Carlos Monedero se va a EsRadio a poner a parir a Podemos, Pablo Iglesias y compinches ante Federico Jiménez Losantos.

Cualquier cadena de televisión hubiera estado encantada de entrevistar a la ex portavoz de VOX en el Congreso, pero ella eligió LaSexta, consciente de que el amigo de Otegi iba a hurgar en los temas que más daño podrían hacer al partido de Abascal.

Y respecto a sus ‘tremebundas revelaciones’ sobre fondos evaporados, cualquier jurista y máxime si es abogado del Estado, sabe que, si hay un delito grave se denuncia en los juzgados y no en casa de Wyoming y Ferreras.

Al margen del despecho, queda en el aire la incógnita de si Olona intenta abrirse un hueco en el escenario político y, aconsejada por algún iluminado, cree que tiene todavía tirón suficiente para montar un partido a medio camino entre PP y VOX.

Va lista, porque estaba ya bastante quemada y con esta pifia se ha achicharrado del todo.

Hablando de tontos y caraduras, dos detalles antes de despedirme.

Uno es que hoy nos hemos enterado de que Pepe Álvarez, secretario general de UGT, posee un ático dúplex en el centro de Barcelona, 6 fincas en Asturias y cobra la friolera de 2.638 euros al mes.

El comegambas Álvarez, asturiano de nacimiento y crianza pero independentista catalán de vocación, es ese tipo que va siempre disfrazado.

Otro que también se las trae, es el ministro Bolaños quien, tratando de hacerse el gracioso, afirmó ayer que le gusta la pizza cuatro quesos ‘porque significa la pluralidad de un país’.

Estos socialistas suelen referirse a España con cursiladas como ‘nación de naciones’, pero es la primera vez que escucho a uno llamarla ‘pizza’.

Hay que ser bobo.