Nueva derrota para Pablo Iglesias: ‘El Correo de España’ le gana la batalla legal al exlíder de Podemos

Pablo Iglesias no logra reflotar.

Tras su rotundo fracaso electoral del 4-M, el exlíder de Podemos viene dando tumbos en los medios de comunicación y necesitando de casi un milagro para regresar a las aulas de la Universidad Complutense de Madrid. Una mala racha a la que se suman sus derrotas en los juzgados.

‘El Correo de España’ dio a conocer que el exvicepresidente segundo fracasó en su intento de apelar la sentencia del pasado 17 de mayo de 2022 emitida por el Juzgado de lo Penal nº 31 de Madrid, donde se absolvía al Coronel Diego Camacho y al citado medio de las acusaciones denunciadas por Iglesias.

En este sentido, el juez es rotundo para dejar en la lona al exlíder de Podemos:

“DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma, en nombre y representación de DON PABLO MANUEL IGLESIAS TURRIÓN, contra la sentencia de fecha 17 de mayo de 2022, no habiendo lugar al mismo, confirmando la resolución apelada en todas sus partes.” Si bien en el último párrafo añade SS: “Esta sentencia no es firme, contra ella cabe interponer recurso de casación (sic)” y como nos tememos que como no le cuesta el volver a recurrir en esa casación, que lo hará, os extraemos unos párrafos de lo que le dice el Juez al entonces “coletas”: