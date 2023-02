El patético show de una indepe con la bandera mientras chupa del bote de todos los españoles

Que no pase un día sin que los independestistas monten su numerito. El martes 21 de febrero de 2023 fue el turno de Miriam Nogueras que, aunque trinca pasta del Estado español en virtud de su trabajo como representante de los votantes, no soporta sus símbolos.

Miriam Nogueras, diputada de JuntXCat en el Congreso de los Diputados, ha protagonizado un bochornoso momento en la Cámara Baja. Cuando iba comparecer ante los medios, la parlamentaria decidía apartar la bandera de España que junto a la de la Unión Europea presidía el estrado. Hizo esa acción a pesar de tener la mano inmovilizada. Sin embargo, el odio a la bandera española puede más que las lesiones. Así que, movió la mano que utiliza para trincar dinero del Estado español para apartar su bandera.

El corresponsal de Periodista Digital Josué Cárdenas le preguntó a la diputada independentista sobre el motivo por el cuál apartaba la bandera. «Estaba muy cerca», respondió entre risas Nogueras. Cuando Cárdenas quiso saber por qué no apartaba la bandera de la Unión Europea, la parlamentaria independentista no tuvo empacho en responder con una sonrisa en la boca: «No estaba tan cerca y es muy chula. Me representa más esta bandera que esta otra».