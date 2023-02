El viral ‘hostión’ de Pérez-Reverte a la podemita Rosa María Artal

Arturo Pérez-Reverte puso de vuelta y media a la podemita Rosa María Artal.

El reconocido escritor recomendó el artículo de Maite Rico titulado ‘Ser mujer es un asco’ el pasado 17 de febrero. “Me gusta esto de Maite Rico que acabo de leer”, indicó el autor de ‘El Italiano’ y ‘La Tabla de Flandes’.

Sin embargo, Rosa María Artal buscó echar por tierra su recomendación de Pérez-Reverte con un contundente: “A mí me parece vomitivo”. Un choque frontal entre quienes fueron compañeros de trabajo durante su época en RTVE a finales de los años 80 e inicios de los 90.

La osadía de la militante del partido de extrema izquierda y periodista de ‘El Mundo’ no pasó impune, ya que el reconocido escritor aprovechó para desempolvar una viejo tuit de Artal de 2014 y mandarle a la lona: “Siempre me he preguntado al ver en mi TL a un periodista si sigue con aquella puta jovencita por la que me quitaron un puesto en TVE”.

Una antigua publicación que acompañó con un ‘zasca’ que se volvió viral en las redes sociales: “Pues tiene usted el vómito muy selectivo, cuando le conviene”.

Pues tiene usted el vómito muy selectivo, cuando le conviene. pic.twitter.com/VstNeUul0S — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 21, 2023

El golpe caló profundo en la expolítica de Podemos, quien rabió en las redes mientras que el reconocido escritor observaba en silencio y satisfecho los efectos de su varapalo.

«Nunca creí que Arturito cayera tan bajo… pero tan erróneo y desinformado sí, dada su trayectoria en TVE», empezó a defenderse Rosa María Artal. Sin embargo, al observar que todos aplaudían el ‘zasca’ de Pérez-Reverte, decidió ir un paso más allá.

“Pero te cuento. Pérez-Reverte, conocido entre los reporteros de TVE como Rambito, ha intentado recobrar aquel pasadodesenvainando un tuit mío de hace 9 años¡ y sus fieles, muy violentos algunos, disfrutan de las ‘hostias en toa la boca’ que supuestamente me ha dado”.

A lo que agregó visiblemente dolida:

“Un valiente, desenvainando tuits de hace mil años, cuya realidad desconoce. Lo que explica su trayectoria y hasta su plagios. Tú sabes que la información es poder y que cuando ves patinar a alguien que no sabe lo que tu sabes es un placer, ¿verdad?”, amenazó.