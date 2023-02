Histórico presentador se jubila de TVE y airea que le hacía el trabajo a la Reina Letizia

El periodista Jesús Álvarez es uno de los rostros históricos, y por ende más conocidos, de Televisión Española (TVE) y muy vinculado con los deportes. Ahora, el periodista se jubila y lo hace concediendo una entrevista al diario El Mundo contando cosas interesantes y hablando, entre otros temas, de su relación con quien fue muchos años su compañera en Informativos: la ahora Reina Letizia.

En este sentido, Álvarez explica que “Yo le sigo llamando Leti, como le llamábamos sus compañeros de informativos en aquella época. Ella me lo consiente, con todos mis respetos no me sale Señora o Majestad”.

El veterano periodista de TVE cuenta también que “Letizia era un soplo de aire fresco, eraguerrera y muy luchadora, además en pantalla daba una imagen muy potente, tenía mucho gancho. Se le notaba que sentía pasión por lo que hacía, me sorprendió cuando me enteré de su compromiso con el Príncipe y que abandonara su profesión, valoraba mucho haber llegado hasta allí«.

Y habla de cómo fue aprendiendo la profesión la ahora esposa del Rey Felipe VI, pero que al principio tenía él que redactarla las entradillas que le daban paso a la sección de Deportes: “Recuerdo que al principio me preguntaba cómo me daba paso en el Telediario, porque no era experta en deportes, yo le hacía la entradilla hasta que en poco tiempo me dijo: no te preocupes, ya lo hago yo. Pensé: qué rápido ha aprendido”.

Por último, habla de su relación personal con la entonces solo compañera, una más de los Telediarios de La 1, Letizia Ortiz:

“Éramos compañeros y nos llevábamos bien pero no teníamos amistad. Hemos coincidido después en algunos actos. En unos premios que yo presentaba en la Asociación de la prensa y ella presidía junto al Príncipe, le ofrecí acompañarme en el estrado, pero rehusó. Cuando le tocó al ahora Rey Felipe VI pronunciar unas palabras, dijo: «Jesús, has pedido una princesa pero si no te importa sube un Príncipe». El Rey es estupendo, yo le conocía del Colegio Los Rosales, donde estudiaban mis hijos y él iba a recoger a sus hijas. Me dirigía a él como Felipe, es muy normal de trato».