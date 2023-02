Pilar Eyre ‘incendia’ la Casa Real: revela el “estratosférico” sueldo de la Infanta Elena

La Infanta Elena, que trabaja para la Fundación Mapfre, tiene todo el derecho del mundo a ser retribuida como considere su empresa. Sin embargo, la veterana periodista y cronista de Casas Reales, Pilar Eyre, ha querido revelar su supuesto salario y eso ha puesto de los nervios a los de siempre: los antimonarquícos y cierto sector de la prensa independentista y de izquierdas.

Según Eyre, la hermana mayor del Rey Felipe VI cobra la nada despreciable cifra anual de 300.000 euros, emolumentos que la prensa catalana considera como “estratosféricos”.

El asunto, tal y como ha podido constatar Periodista Digital de fuentes próximas a La Zarzuela, ha caído muy mal en la Casa Real, no ya porque consideren que ese dato no se tendría que haber revelado “al tratarse de algo privado y de un miembro que no pertenece a la Familia Real” sino por las valoraciones posteriores “de mala fe” de Pilar Eyre.

Y es que la periodista catalana ha asegurado que “gran parte del sueldo de la infanta Elena se dedica a comprar banderas españolas en todas sus versiones, desde gafas hasta muñequeras”.

Una frivolidad que se remata con la afirmación de Eyre que asegura que “la Infanta Elena no dedica un solo euro a la educación de su hijo, Felipe Juan Froilán”.

De la educación del sobrino del Rey Felipe y Doña Letizia se está encargando desde su etapa escolar, su abuelo el Rey emérito Juan Carlos, con quien ahora reside fuera de España.