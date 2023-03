Bajo presión

Se puede desobedecer por chulería (me priva); se puede desobedecer por curiosidad a probar el fruto prohibido (no es mi caso); pero la mayoría de veces se desobedece (yo el primero), simplemente para respirar una bocanada de aire fresco, un poco de libertad personal, al estar ya hasta los cojones de caminar a empujones por un callejón sin ventanas, donde si existe algo que aún no está prohibido, es porque a los golfos que nos pastorean y ordeñan, aún no se les ha ocurrido.

Nunca el Mundo estuvo tan avanzado tecnológicamente, ni nunca el ser humano estuvo tan fichado, espiado, controlado, manipulado, mediatizado e idiotizado, como ahora.

Ya tan solo el pensamiento es libre; claro, siempre y cuando no lo expreses en voz alta y te ´enchiqueren´ por haber dicho algo clasificado como prohibido, por parte de la dictadura de lo políticamente correcto; y entonces es cuando uno se pregunta si esto no es fascismo, qué coños es.