Galiacho responde a Pablo Iglesias: «Él está dolido porque tengo credibilidad y quiere romperla»

Juan Luis Galicho visita el programa Cautivos del mal de Periodista Digital donde David Felipe Arranz le preguntó por algunos de los aspectos más reseñables de su carrera como periodista de investigación. El albaceteño ha pasado por distintos medios como El País, Época, Panorama o El Mundo. En la actualidad dirige el periódico El Cierre Digital.

En la charla también entraron en la reciente polémica que el fundador de El Cierre Digital ha vivido con Pablo Iglesias que llegó a acusar a Galiacho de inventarse una entrevista con él publicada en su medio. El escritor y periodista contestó así al exvicepresidente del Gobierno:

“En qué cabeza cabe que voy a dar una entrevista de Pablo Iglesias que no sea verdad. Tengo todas las pruebas: los audios, las fotos, fechas, correos… No quiere un tú más porque eso no es el periodismo. Él está dolido porque tengo credibilidad y el quiere romper esa credibilidad. Mi palabra y mi pluma dan credibilidad y hay que destruirla como sea».

“Hemos llegado al oscurantismo porque ellos lo han creado. No sabemos dónde viven. Yo fui a pedir información al registro sobre el chalet de Galapagar y no me la dieron, pero les guste o no les guste el chalet se vendió”, añadió sobre la exclusiva que publicó en su diario sobre el cambio de residencia de la pareja formada por Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad Irene Montero.

La guerra de Iglesias contra Juan Luis Galiacho empezó hace unas semanas, tras la publicación en su diario de una información sobre un posible cambio de residencia de Montero. El fundador de Unidas Podemos utilizó su altavoz en La base.

«Al autor de toda esta sarta de mentiras, Juan Luis Galiacho, le llevó Susana Griso a Espejo Público a que las contara allí ante millares de espectadores», aseguraba Iglesias en Público. «Al lado del silencio ante los Galiacho, los Inda, los Ferreras, los Terradillos o los Quintana no hablan de estos personajes repugnantes, hablan del estado de una profesión cuya credibilidad y honorabilidad está más en entredicho que nunca. Ha bastado comenzar a debatir sobre los medios para comprobarlo», añadía.

Más allá de Pablo Iglesias, Juan Luis Galiacho repasa con David Felipe Arranz sus otros enfrentamientos con personajes del poder a raíz de desvelar su verdad como son los casos de Jesús Gil o los protagonistas de la denominada beatiful people como Isabel Preysler y Miguel Boyer. También habla sobre su último éxito literario, la biografía sobre Encarna Sánchez, Encarna en carne viva.