Netflix y su lucha contra las cuentas compartidas: esto es lo que aparecerá en tu pantalla

El pasado 8 de febrero de 203 la plataforma de streaming más grande que existe, Netflix, anunció que ponía fin a las cuentas compartidas entre distintos hogares. Sin embargo, no es un adiós definitivo, la compañía ha pensado varias funciones para aquellas personas que no convivan juntas. Para ello, se obligará a registrar la ubicación y pagar un extra para añadir cuentas adicionales.

La compañía no solo ha decidido eliminar las cuentas compartidas, si no que también ha subido los precios, dependiendo de la calidad de vídeo, es decir, si quieres verlo bien y con calidad HD, tendrás que pagar el doble, 17,99€, mientras que lo básico es 7,99€. Esto da a entender que Netflix solamente quiere que pagues por la resolución y no por el contenido.

En cuanto a las cuentas compartidas, los usuarios de la plataforma han señalado en las redes socailes que se encuntran con un mensaje con el que la plataforma les anuncia que percibe que están fuera de la ubicación principal. Entonces lo que hace Netflix es señalar que necesitas obtener un códico específico para ver tus contenidos cuando no estés en tu casa. Por lo visto ocurre sobre todo cuando la conexión se produce a través de la televisión y no de un móvi. El mensaje que aparece es el siguiente:

«Si eres la persona propietaria de la cuenta, te enviaremos un código de acceso temporal (al mail del usuario o al móvil asociado) para conseguir 14 días de streaming«.

Debajo de dicho texto da la opción de decantarse por uno de los dos métodos. Algo sencillo pero que, tal y como denuncian algunos usuarios en redes, genera problemas.

Este mensaje no deja de ser un aviso a navegantes que anuncia que la plataforma cada vez será más dura y restrictiva para llevar a cabo la obesión de que no se puedan compartir cuentas. Por el momento es un escollo fácil de solventar, pero puede ser sólo el principio.

La evolución de Netflix

La compañía llegó a España en el año 2015, y, a cada año que pasaba iba subiendo el coste de las suscripciones. La última vez que subió los precios fue en el 2021, pero lo que ha venido ahora ha sido la gota que colmó el vaso. Por ello, son muchos los que han decidido despedirse, y recurrir a otras plataformas, ya que han pasado de pagar de 12 euros al mes a 18, es decir, de 144 euros al año a 216.

El surgimiento de Disney+ y HBO, obligó a Netflix a retirar de su catálogo gran parte de su contenido estrella, y esto se reflejó considerablemente en el primer semestre de 2022. La empresa de streaming perdió un total de un millón de suscriptores, aunque, a partir de julio de ese mismo año, la cifra logró retomar su camino y en el cuatro trimestre ya contaba con casi 231 millones, según informa Statista.