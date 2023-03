Alfonso Guerra diagnostica al PSOE de Pedro Sánchez: «Está en uno de los tres peores momentos de su historia»

Alfonso Guerra, uno de los históricos nombres del PSOE, que fuera vicepresidente del Gobierno de Felipe González entre 1982 y 1991, está de promoción en los medios por la publicación de su nuevo libro, La España en la que creo. En defensa de la Constitución (La Esfera de los Libros). Así, el 30 de marzo de 2023 visitó el programa de Carlos Herrera en la COPE.

En el programa el locutor leyó parte del prólogo de Guerra en su programa. Un texto en el analiza la situación actual del partido: «Intentar que los socialistas apoyen la estrategia por Oriol Junqueras, Pablo Iglesias y Arnaldo Otegi hace pensar en una mutación del socialismo de hondo calado. La mezcolanza del socialismo con el terror, secesión y populismo radical, apunta a que ha dejado de responder a sus pautar históricas»

Guerra soltó en ese momento su tesis sobre el actual momento del partido:

«Es otro PSOE. Cuando se hicieron cargo de la dirección Nuevo Grupo ellos mismo dijeron que era un Nuevo PSOE. Yo en ese momento dije no es nuevo, es otro PSOE. La estrategia del Gobierno en este momento me parece equivocada. El pensar que va a haber un hundimiento de Podemos (alabado sea Dios), han diseñado otra estrategia que es basarse la vicepresidenta [Yolanda Díaz] con un proyecto llamado Sumar que aún no ha dado sus frutos porque hay muy poco dentro. Algunos de estos socios dijo vamos a Madrid a destruir con el régimen del 78 que se debe en gran medida al Partido Socialista. Que ahora los socios del PSOE quieran derribar la obra del Partido Socialista…»