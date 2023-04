Muere Fernando Sánchez Dragó a los 86 años

Este lunes 10 de abril de 2023 fallece Fernando Sánchez Dragó.

El escritor y periodista, siempre polémico, ha muerto a los 86 años de un paro cardíaco en su residencia de Castilfrío de la Sierra, en la provincia de Soria.

Un auténtico intelectual de época, autor de novelas y ensayos (casi el centenar), que compaginó perfectamente con un carácter sumamente mediático. Dirigió programas en televisión y participó en un sinfín de ellos, muchos culturales pero también en materia política.

Dragó se mostraba en plena forma, física y mental. Este mes de febrero de 2023 en Periodista Digital pudimos comprobarlo haciéndole la que a la postre sería una de sus últimas entrevistas: la Consejería de Cultura de Castilla y León le acababa de entregar el Premio de las Letras 2022.

Este mismo 10 de abril de 2023, incluso, el propio malogrado Dragó publicaba una foto en su perfil de Twitter:

El gato Nano me da los buenos días. Él sabe que en la cabeza está el secreto de casi todo. pic.twitter.com/n0ZsbENS55

Nacido el 2 de marzo de 1936 en Madrid, comenzó su carrera literaria en la década de 1960, escribiendo novelas como «Gárgola» (1964) y «Las guerras de nuestros antepasados» (1975). Sin embargo, su obra más conocida es «El jardín de las delicias» (1970), una novela que causó polémica en su época por su exploración de la sexualidad y el erotismo.

Además de su trabajo como escritor, Sánchez Dragó también ha sido un comentarista cultural y político muy influyente en España. Ha trabajado en diversos medios de comunicación, incluyendo la televisión y la radio, y ha sido un defensor de las ideas libertarias y anarquistas.

En los años 80, Sánchez Dragó se convirtió en un defensor de la cultura oriental, viajando a Japón y China y escribiendo sobre su experiencia en libros como «Gárgoris y Habidis» (1983) y «La casa del Nilo» (1987). En los años 90, se convirtió en uno de los líderes intelectuales del movimiento de la Nueva Derecha en España, defendiendo posturas polémicas como el negacionismo del Holocausto y la apología del régimen franquista.

En los últimos años, Sánchez Dragó ha seguido escribiendo y participando en debates culturales y políticos en España. Ha publicado libros como «Memorias de un amante sarnoso» (2002), «La prueba del laberinto» (2013) y «El sueño de Tokio» (2018). Además, ha sido un defensor de la causa tibetana y ha viajado al Tíbet en varias ocasiones.

En lo privado, también Dragó se ha convertido siempre en un elemento absolutamente transgresor.

Se ha casado tres veces y ha tenido varias relaciones amorosas a lo largo de su vida.

Su primera esposa fue Ana Mendoza, con quien se casó en 1959 y tuvo dos hijos. Sin embargo, su matrimonio terminó en divorcio en la década de 1970. Posteriormente, se casó con la actriz Marta Barroso, con quien tuvo otro hijo, pero también terminaron divorciándose.

En la década de 1980, Sánchez Dragó tuvo una relación con la actriz y presentadora de televisión Bárbara Rey, que fue muy mediática en España. En su libro «Los siete locos» (1994), Sánchez Dragó relata algunas de sus experiencias sexuales y amorosas, incluyendo su relación con Bárbara Rey.

En los últimos años, Sánchez Dragó ha estado en una relación con la escritora y filóloga Celia Blanco. En 2018, publicó un libro titulado «El sueño de Celia» en el que relata su relación con ella y su viaje juntos a Japón.

En general, la vida amorosa de Sánchez Dragó ha sido objeto de interés y crítica en España debido a sus declaraciones públicas y a sus escritos sobre la sexualidad y el amor. Sin embargo, él ha defendido su derecho a expresarse libremente y a vivir su vida de la manera que considere oportuna.

Sánchez Dragó nunca ha sido de decir lo que los demás querían escuchar, sino todo lo contrario. Por ejemplo, cabe recordar su defensa del uso de las drogas desde sus escritos y declaraciones públicas: En 2010, en un programa de televisión, afirmó haber consumido ayahuasca, una droga alucinógena, y mostró imágenes de él mismo vomitando tras la experiencia. Esto generó polémica y críticas por parte de algunos sectores de la sociedad.

Uno de los últimos servicios de Sánchez Dragó a la vida pública en España tuvo que ver directamente con la moción de censura presentada por VOX.

En el programa de ‘Herrera en la COPE‘ del viernes 17 de marzo de 2023, el escritor reconoció haber sido quien impulsó el nombre de Ramón Tamames como el candidato a encabezar la iniciativa parlamentaria del partido de Santiago Abascal.

Recuerda que el 11 de enero de 2023 se reunió con Abascal y Kiko Méndez Monasterio, que son «buenos amigos» suyos. Explicó que est encuentro no tenía ninguna intención política por detrás sino que se trataba de una reunión social.

Detalla que él «no se mete en política» pero que «alrededor de un vaso de vino, salen a relucir muchas cosas». Entre ellas destaca que en el ambiente se hablaba sobre la necesidad de presentar una moción de censura para «denunciar en público las deficiencias, las carencias y los errores cometidos por el actual Gobierno».

Ante esto, Sánchez Dragó aseguró que le preguntó a Abascal y a Méndez que porqué no presentaban ellos el proceso parlamentario, ya que «tenían unos meses mareando la perdiz». Le explicaron que la gran piedra era el candidato que encabezaría la moción, algo que es obligatorio de acuerdo a lo que establece la Constitución y la normativa parlamentaria.

«No es fácil encontrar ese candidato porque no se trata de que sea Santi Abascal, no se trata de que sea una moción de censura de VOX, partidista, sino una moción de censura general. Una moción de censura dirigida no solo a los Parlamentarios sino dirigida al conjunto de la nación. Dirigida a la gente».