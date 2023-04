Bertrand Ndongo hunde a Cristina Fallarás por acusarle de “acosarla”: “¿A ese pan mojado?”

Bertrand Ndongo respondió con humor al circo mediático montado por Cristina Fallarás y la prensa de la extrema izquierda.

La periodista de izquierdas acusó al reportero de “golpearla”, “acceder a su cuerpo” y “hacerle daño” durante su participación en la manifestación feminista en Madrid contra la decisión del PSOE de modificar la Ley del ‘solo sí es sí’ con el apoyo del PP (a pesar de que la normativa ya ha beneficiado a unos mil agresores sexuales).

Incluso, aseguró que los agentes de la Policía Nacional lejos de protegerla del “acoso” y “los golpes que no puedo denunciar”, respondieron “empujándome”. Una afirmación que tilda a los miembros de la Policía Nacional de ‘machistas’ y cómplices de un presunto delito.

Una avalancha de acusaciones y barbaridades de Fallarás lanzó en la prensa de extrema izquierda, en especial desde la cadena de Pablo Iglesias a través del programa ‘El Tablero TV’ (de Canal Red).

Lejos de entrar en la polémica, Ndongo decidió trolearla publicando una foto de Fallarás en traje de baño junto a la irónica frase: “¿A esto he ‘acosado’?, ¿A este pan mojado?”.

A esto he “acosado”??? ¿A este pan mojao? pic.twitter.com/W6LAPTg6Do — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) April 20, 2023

Ofensas a la Policía

La periodista de izquierdas, que salió a protestar ‘feministamente’ para evitar que se modificara una ley que está beneficiando a violadores y agresores sexuales, no dudó en intentar desprestigiar también a la Policía Nacional.

A pesar de que en las imágenes se ve cómo los agentes solo la desplazan cuando Fallarás se queda en medio del cordón policial interfiriendo con su trabajo, la tertuliana les acusó de “empujarla” por la espalda.

En el programa ‘El Tablero TV’ de Canal Red aseguró que no recriminó en el momento la actitud de los agentes porque “yo ya tengo una multa de 600 euros aplicada gracias a la Ley Mordaza por enfrentarme a un policía en otra manifestación”.

Para acusar de machistas a los agentes de la Policía, Fallarás indicó que: “Por qué no me enfrento a él [Bertrand Ndongo], pues porque sé que la Policía no me va a defender si él se pone burro. Y si el se pone burro, es más fuerte que yo”.