Alexia Rivas, a un mes de las elecciones, se queda sin ‘candidato’: rompe con su novio del PP

A un mes de las elecciones Alexia Rivas se ha quedado sin su amor político: Mikel Lezama. La televisiva lo anunció en el programa en el que colabora Fiesta, los fines de semana en Telecinco. «Las cosas duran lo que duran… y esto es así. No ha habido motivo de peso, simplemente no ha cuajado. Cuando conoces a una persona todo es bonito pero no conoces bien cómo es esa persona… tienes que conocerla, ver si cuadras y conectas», explicaba la leonesa ante sus compañeros de plató.

Alexia aseguró que la ruptura tuvo lugar hace semanas pero que no lo hizo público porque «no quería perjudicarle a él porque está inmerso en su carrera política… han influido las agendas, él vive en San Sebastián y yo en Madrid». «Se cierra una puerta, pero se abre otra. Estoy bien, contenta y lo que importa es eso», añadió.

Tuvimos la primera noticia de la historia en Diez Minutos que en su edición del 14 de diciembre de 2022 desveló en exclusiva el fin de semana que Alexia Rivas pasó en muy buena compañía. Era, obviamente, la de Mikel Lezama, un político del Partido Popular. Secretario General del partido en Guipúzcoa para más señas.

Sin embargo, la historia entre la reportera y el político no ha llegado a la próxima cita electoral, el 28 de mayo de 2023, donde Lezama se enfrentará a su revalidación como fichaje estrella apadrinado por Borja Sémper. Otro político que sabe lo que es estar en el punto de mira de la prensa del corazón.

Un político deportista

Mikel Lezama tiene 29 años, la misma edad que Alexia, se graduó en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y su carrera en el PP vasco ha contado con el padrinazgo de Carlos Iturgaiz y, sobre todo, de Borja Sémper que fue su gran valedor en las Nuevas Generaciones del PP. Sémper, que también sabe lo que es que su vida interesa a la prensa del corazón por historia de amor con la actriz Bárbara Goenaga, apostó por este joven que tenía experiencia como futbolista en el Antiguoko y el Murcia B y en el rugby en el Bera Bera.

Sin embargo, dejó el deporte por la política para ir en las listas de Sémper en su candidatura a la alcaldía de San Sebastián en 2019. Aunque el PP no obtuvo buenos resultados, pero Lezama consiguió acta de concejal. En septiembre de 2022 Iturgaiz apostó por él al anunciar que sería el candidato del partido a la Diputación de Guipúzcoa en las elecciones locales y forales del 28 de mayo de 2023. Una carrera vertiginosa en la política que gracias a Alexia Rivas anidó en las revistas del corazón.