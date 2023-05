Pablo Iglesias anuncia que ficha a Jorge Javier Vázquez para presentar ‘Rojos y Maricones’ en su canal

Dios los cría y ellos se juntan.

No descarten que sea otra gracia más del cónyuge de la ministra Irene Montero, pero Pablo Iglesias anunció este 5 de mayo de 2023 el ‘fichaje’ de Jorge Javier Vázquez, para presentar en Canal Red un programa titulado ‘Rojos y Maricones’.

El nombre del espacio esta sacado de una de las frases ‘míticas‘ del defenestrado Rey de la Telebasura, al que Mediaset degrada.

Hace exactamente tres años, en una discusión con uno de sus invitados, Vázquez exclamo a gritos que ‘Sálvame‘ era sólo para «rojos y maricones«, boutade que Paolo Vasile, el capo de Mediaset hasta hace unos meses, debía hacer mucha gracia.

Maravilloso corte de Sálvame, completamente premonitorio. El pequeño dictador Jorge Javier, desaforado, no deja hablar a alguien que critica a la izquierda y acaba gritando “Este programa es de rojos y maricones, quien no lo quiera ver que no lo vea…”

Concedido, Jorge Javier.… pic.twitter.com/trTuhNaY4I

— Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) May 5, 2023