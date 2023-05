Un pistolero frío como el hielo asesina a 8 personas en un centro comercial de EEUU

Otra vez la muerte.

Y a mansalva.

El pistolero abrió fuego en un centro comercial en las afueras de Dallas, el sábado 6 de mayo de 2023 por la tarde, matando al menos a ocho personas, incluidos niños, e hiriendo al menos a otras siete.

Un oficial de policía que se encontraba en el área, por una llamada no relacionada con la masacre, escuchó disparos y se fue como una bala contra el asesino.

Sin dudarlo un segundo, mató al pistolero, evitando que este prosiguiera su fría, despiadada y sistemática carnicería.

Las autoridades creen que el tirador actuó solo y «no creen que haya otra amenaza en este momento», explica el jefe de policía de Allen, Brian Harvey.

«Hay niños entre los muertos en Allen Premium Outlets», lamenta el diputado Keith Self (R), quien representa el área en el Congreso.

El republicano Self añade que las autoridades locales le informaron por teléfono, de que los rumores no confirmados de un segundo tirador, son falsos.

Al menos nueve personas fueron llevadas a hospitales por el departamento de bomberos local, dijo el jefe de bomberos de Allen, Jon Boyd.

Hasta el sábado por la noche, tres personas estaban gravemente heridas.

WARNING: **GRAPHIC CONTENT**

Bystander captures the Allen, Texas shooter on camera after being shot dead.

Total piece of s***.

– At least 5 people confirmed dead

– Children among the dead

– Unknown motive

– Gunman was shooting at random

– ‘Pile of bodies’ (I will not be… pic.twitter.com/uWFJOvN85M

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 7, 2023