Ataque de risa en directo de Daniel Lacalle al enterarse de la última patochada de Pedro Sánchez

Nadie, en su sano juicio, puede tomar en serio las propuestas de Pedro Sánchez.

La última de sus ideas, la de un aval de un 20% para aquellos jóvenes y personas con hijos menores a su cargo para poder acceder a una vivienda, es una cuestión que provocó la risa floja entre los especialistas económicos.

Daniel Lacalle, entrevistado en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital), alucinó con la extravagante ocurrencia del inquilino de La Moncloa.

Para empezar, calificó el planteamiento de escasamente realista:

De real hay muy poco porque si ves lo que promete es un 20% de aval, pero no a la hipoteca, sino a la entrada a rentas de menos de 37.500 euros. Es decir, él está diciendo que le va a avalar un 20% de la entrada a gente que, precisamente, no tenga acceso a una hipoteca. En realidad es una medida que copia de lo que ha implementado el Partido Popular en otras comunidades autónomas.

Pero ojo, no copia lo que ha hecho el PP. En Murcia, por ejemplo, se avala el 100%, en Castilla y León sí hay un aval que va orientado a las personas que tienen una dificultad para poder llegar a esa hipoteca. En cualquier caso es una medida que se le ocurre al Gobierno copiársela al Partido Popular y que se había implementado antes en el Reino Unido y que no tiene ningún efecto desde el punto de vista de lo que ellos están diciendo de que ponen la vivienda como el quinto pilar básico del estado de bienestar. Y todo por una razón, no están haciendo absolutamente nada a la hora de poner suelo disponible para que haya más viviendas que es el problema de España.