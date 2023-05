Vladimir Putin felicita a las tropas rusas y a los mercenarios de Wagner por ‘capturar Bakhmut’

Sangre, sudor y lágrimas.

Vladimir Putin ha felicitado a los mercenarios del grupo paramilitar Wagner por haber capturado la estratégica ciudad ucraniana de Bakhmut.

Tras 10 meses de cruel, agotador e incierto combate por lo que coloquialmente se denomina ya ‘el pequeño Stalingrado‘.

Yevgeny Prigozhin, fundador de Wagner, posando con algunos de sus combatientes al lado de la bandera rusa y sobre las ruinas de la localidad, confirmó la noticia en un video publicado en las redes sociales este sábado 20 de mayo de 2023.

El viceministro de defensa de Ucrania rechaza la afirmación, pero admitió que la situación de sus tropas en la ciudad es «crítica«.

La noticia es importante, porque ucranianos y rusos luchas por Bakhmut desde agosto del año pasado.

Bakhmut, una ciudad minera de sal que en un momento tuvo una población de 70,000 personas, ha sido escenario de la batalla más larga y sangrienta de la guerra entre Rusia y Ucrania., que se prolonga desde hace 15 meses.

La caída de Bakhmut, donde se cree que tanto Rusia como Ucrania han sufrido grandes pérdidas, representa la primera gran victoria de Moscú en el conflicto, desde que hace unos 10 meses las tropas de Kiev recuperaron el pulso y comenzaron a lanzar contraofensivas, ayudadas por los Servicios de Inteligencia occidentales, los satélites de la OTAN y un suministro contante de armas de última generación procedentes de EEUU, Alemania, Gran Bretaña y otras naciones

«Como resultado de las acciones ofensivas de las unidades de asalto de Wagner, con el apoyo de la artillería y la aviación de la unidad ‘Sur’, se completó la liberación de la ciudad de Artemovsk«.

El presidente ruso ha prometido premiar a todos aquellos soildados que se han distinguido por su valor, entrega y sacrificio.

El jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, mientras los combatientes sostenían banderas rusas frente a un telón de fondo de ruinas, afirma en el vídeo:

Prigozhin agrega que los combatientes de Wagner ‘peinaran’ la ciudad capturada, a la búsqueda de resitentes ucranianos, antes de entregarla al ejército ruso.

Como l fondo del video de Prigozhin escuchan los sonidos de la artillería.

Estas afirmaciones llegan, paradójicamente, justo una semana después de que las fuerzas ucranianas lograron sus avances más rápidos en seis meses en los flancos norte y sur de Bakhmut, lo que hace sospechar que los retrocesos rusos eran parte de una complicada estrategia, destinada a alargar y debilitar las líneas enemigas.

Kiev, que ha intentado desmentir Prigozhin, admite que las cosas no pintan bien para los suyos:

«Hay combates intensos en Bakhmut. La situación es crítica«, escribió en Telegram la vice ministra de defensa Hanna Maliar.

Sostiene Maliar que las tropas ucranianas están «manteniendo la defensa» en el área del «Avión«:

Lo más probable es que que las fuerzas ucranianas hayan abandonado Bakhmut, aunque no se puede descartar que se hayan ido retirando hacia el interior, a grupos de edificios en el borde occidental de la ciudad.

«Heavy fighting in #Bakhmut. The situation is critical. At the same time, our troops are holding the defense in the ‘Airplane’ area. As of now, our defenders control certain industrial and infrastructure facilities in the area and the private sector,» said Hanna Maliar on… pic.twitter.com/IVRZKBbv7f

— Dénes Törteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) May 20, 2023