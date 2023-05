Alfonso Rojo: “Sánchez es un cadáver político desde el 28M y ahora ya sabemos la fecha del entierro”

Desde la noche de este domingo, cuando se hicieron públicos los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, Pedro Sánchez es un cadáver político.

Solo nos faltaba la fecha de su funeral y el propio jefe del PSOE nos la notificó con cara de acelga este lunes: será el 23 de julio de 2023.

Les confieso que la noticia me dejó de piedra y no sólo porque daba por supuesto que un tipo tan vanidoso no renunciaría ni loco a seis meses de selfies como presidente de turno en la UE.

Resulta escamante que el tramposo convoque comicios en pleno verano, cuando los termómetros suben por encima de los 30 grados y coincidiendo con el puente de Santiago Apóstol.

El objetivo es bajar la participación, pero hay que estar tarado para pensar que en España sólo se van de veraneo las clases medias y quienes votan al centroderecha.

Habrá abstención y subirá el voto por correo, puesto bajo sospecha por estafas como las de Melilla o Mojácar, pero el personal está tan cabreado, que hará lo que sea para acudir a la urna.

De vergüenza que el ‘okupa’ de La Moncloa hiciese aprobar a sus ministros otros 440 millones para publicidad gubernamental a las pocas horas de anunciar las elecciones, pero ya dábamos por supuesto que seguirían engordando con dinero público a la Cadena SER, El País, LaSexta y los chiringuitos de la Brunete Pedrete mediática, para que propaguen hasta el vómito el mensaje de que están en juego las supuestas conquistas sociales de Sánchez, amenazadas por el tándem Feijóo-Abascal.

No creo que esa trola le sirva ni para activar a sus escuálidas huestes.

A estas alturas, VOX no angustia más que a los caraduras socialistas y podemitas que se han quedado o van a quedarse sin coche, móvil y sueldo oficial.

Si el PP y VOX no cometen la torpeza de tensar sus relaciones antes del 23J, este verano zanjaremos una de las etapas más siniestras de la Historia española reciente.

Sánchez, asesorado por gafes como Tezanos y Bolaños, parte de la tesis de que si los resultados del 28M se repiten el 23J, el PP ganará, pero no sumara mayoría con VOX para hacerse con la presidencia.

Aritméticamente, le salen las cuentas, pero obvia un par de cosas importantes: una es la tendencia, porque el viento sopla en contra de los amigos de Bildu, los socios de ERC y los autores del ‘Si es Si’ o la ley Animal.

Otra es que el personal no vota igual en municipales que en generales y que en julio no juegan todos esos alcaldes, que conservan cierto prestigio personal y el domingo salvaron los muebles al PSOE.

En Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia o Castilla y León, los socialistas sacarán muchos menos votos este verano que hace unos días. Sánchez empeorará el 23 de julio los resultados del 28 de mayo.

La pregunta a la que se enfrentan los españoles en estas elecciones es meridiana: ¿prefieren ustedes cuatro años más de Coalición Frankenstein o retornar a la normalidad democrática?

La respuesta es muy sencilla así que ya saben.

Para echar a esta peste, cualquier fecha es buena, aunque haga un calor como para destetar hijos de puta.