El zasca que Pablo Motos mete a Pedro Sánchez para ‘invitarle’ a ‘El Hormiguero’

Comienza a calentarse (si es que se hubiera enfriado) el panorama político de cara al 23-J.

Las televisiones ya se aprestan a tener en la parrilla informativa a los líderes de las diferentes formaciones que concurrirán a las urnas y también aspiran a organizar los debates entre los cabezas de lista con posibilidades a ganar las elecciones.

Precisamente, al hilo de las críticas de Pedro Sánchez a determinados medios de comunicación, Pablo Motos, presentador de ‘El Hormiguero’ (Antena 3) no quiso quedarse atrás y lanzó una petición clara al inquilino de La Moncloa:

Le renuevo la invitación a nuestro presidente del Gobierno, que no quiso atender la última vez que hubo elecciones generales. Estaré encantado de recibirle y de darle la hora entera para que replique y que diga lo que quiera y estaremos encantados. También digo que un presidente del Gobierno, si le pide a una televisión que quiere ir, cuesta entre uno y tres segundos decirle que sí. Pero igual no éramos nosotros y era Wyoming.

El plantón del presidente

Y es que nadie olvida lo sucedido el 10 de octubre de 2019 cuando el showman de Atresmedia recordó la estrategia del equipo de comunicación del PSOE, concretamente la jefa de prensa del presidente, Maritcha Ruiz, para retardar la respuesta de cuándo Sánchez podría acudir al plató de ‘El Hormiguero’ para acabar alegando que el candidato de Ferraz no podría acudir:

Hemos invitado a todos los partidos y todos nos han dicho que sí, salvo Pedro Sánchez. Este fue el resumen de nuestras gestiones. El 19 de septiembre de 2019 llamamos, no tuvimos éxito y mandamos un whatsapp. El 20 de septiembre volvimos a llamar y tampoco obtuvimos respuesta. Volvimos a mandar un whatsapp diciéndole que queríamos contar con todos los candidatos.

23 de septiembre, otra llamada y un whatsapp sin respuesta. 24 de septiembre llamamos a Begoña Gómez, su mujer, y nos dice que Maritcha Ruiz, su jefa de prensa, estaría haciendo las gestiones. 25 de septiembre insistimos con un whatsapp sin respuesta. 30 de septiembre hablamos con ella y todavía no nos puede decir nada, pero nos pregunta si van a venir los otros cabezas de lista. Le dijimos que sí.

Sin embargo, la jefa de prensa acabó por aplicar la estrategia del avestruz y no responder hasta que ya no hubiese más remedio que hacerlo para decir que Pedro Sánchez no podría acudir al plató de ‘El Hormiguero’