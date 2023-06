Alfonso Rojo: “Si PP y VOX no pactan, Feijoo y Abascal ya pueden empezar a correr hacia Mongolia”

Si no están ustedes hartos de la monserga de los pactos, se van a empachar en los días que restan hasta las elecciones del 23 de julio de 2023.

No hagan ni puñetero caso, porque el asunto está clarísimo.

Feijóo y Abascal harán lo que les han mandado los electores, porque si no lo hacen ya pueden salir corriendo hacia Mongolia.

¿Y qué les han mandado?

Pues echar al socialista Sánchez y compinches de las alcaldías, de los gobiernos autonómicos y de todas las instituciones y centros de poder donde sea posible.

Y para ello, PP y VOX, por mucho que cacareen los tertulianos a sueldo de Ferraz, El País, La Cadena SER, LaSexta, TVE, la Brunete Pedrete, las Celias Villalobos de costumbre y los pichaflojas habituales, que asumen el argumentario de la izquierda socia de Bildu, no tienen otra que ponerse de acuerdo.

Les adelanto como será la cosa.

En aquellos lugares en los que se han impuesto con claridad los populares y superan solos a la Coalición Frankenstein, habrá alcalde o presidente del PP, sin necesidad de ceder consejerías o puestos a VOX.

Murcia, donde López Miras y su equipo han copado 21 de los 45 diputados de la Asamblea Regional, es un ejemplo.

Otro podría ser Cantabria, pero la popular Sáenz de Buruaga se pegará un tiro en el pie si chalanea con el trilero Revilla y, a cambio de su apoyo, acepta sus pringosas exigencias.

VOX no ha sido primera fuerza en ningún sitio, pero en Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y por supuesto en Extremadura, no puede aspirar el PP, porque seria injusto e ilógico, a que los de Abascal entreguen gratis et amore su respaldo.

La contrapartida, tanto ahí como en muchas de las 16 capitales provinciales en las que el centroderecha sólo toma la alcaldía sumando fuerzas, es la entrada de VOX en los gobiernos correspondientes.

El modelo, vigente ya en Castilla y León, será, indefectiblemente, el que se aplicará en La Moncloa para formar nuevo Gobierno de España tras las elecciones del 23J, porque por mucho que suba el PP en los 48 días que restan, dudo que llegue a la mayoría absoluta.

No nos despistemos.

Las generales que vienen son vitales, porque en ellas está en juego la existencia a medio plazo de la Nación Española.

Si el jefe del PSOE, cosa improbable, se sale con la suya y reedita el Gobierno Frankenstein, la próxima legislatura será, entre otros desastres, la de los referéndums independentistas, validados desde el Tribunal Constitucional por el mamporrero Conde Pumpido.

Y a España no la va a conocer ni la madre que la parió.

O sea que todos a votar el 23J, porque más nos vale perder un día de vacaciones y transpirar un rato como pollos, que seguir con Sánchez a cuestas y sudar sangre otros cuatro años.