A Montero no la quiere ni la ‘copia’ femenina de su ‘Macho Alfa’

La segunda dosis en su edición del 12 de junio de 2023 se centra en la guerra intestina en la izquierda alternativa al PSOE por formar las listas que formar de cara a los comicios del 23 de julio. Así lo deja claro Alfonso Rojo en su repaso:

«Es para hacérselo mirar, pero como país, como sociedad. Me refiero a las listas electorales. A las cocinadas por Pedro Sánchez y a la confeccionada por la ‘Fashionaria’ Yolanda Díaz de cara a las generales del 17 de julio de 2023. Nos estamos divirtiendo con el espectáculo, pero coincidirán conmigo en que el vodevil comunista y la cacicada sanchista reflejan un obsceno deterioro de la política en España. Irene Montero, Pablo Echenique, Angela Rodríguez ‘Pam’ o Vicky Rosell han sido purgados. No son considerados dignos y ni siquiera idóneos. Y resulta que, a estos mamarrachos, a los que no quieren ni los suyos como candidatos el 23J, porque les parecen tan inútiles como tóxicos, los hemos tenido de ministros, secretarios de Estado o delegados del Gobierno durante los últimos cuatro años».

En el programa que conducen Rebeca Crespo y Alfonso Rojo contará con las entrevistas a los periodistas Alejandro Entrembasaguas, Rodrigo Villar y Alberto Sierra sobre distintos asuntos que han publicado en la prensa nacional. El primero explica una serie de exclusivas que lleva publicando en El Debate desde hace tiempo sobre el ‘Caso Carreteras’. En su última publicación, Entrembasaguas habla de la relación entre el tesorero del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y la presunta trama de mordidas.

Rodrigo Villar en OkDiario comenta como Pablo Iglesias ha arremetido desde su televisión (Canal Red) contra Yolanda Díaz acusándola de ser «hija del franquismo sociológico». Todo esto en mitad de la guerra entre las dos facciones del espacio político a la izquierda del PSOE.

«Regresa la izquierda ilustre que viaja de turismo a los barrios periféricos, la izquierda que no da miedo al poder porque no pone en peligro sus privilegios, que es capaz de vetar a un símbolo feminista de ámbito internacional como la ministra de Igualdad, Irene Montero, a cambio de que La Sexta no saque durante la campaña electoral el contador de violadores que han sido puestos en libertad por los jueces que incumplieron una ley pensada para proteger a las mujeres y no para rebajar condenas», aseguran desde el medio de Iglesias.

Por último, Alberto Sierra en The Objetive desvela la fiesta en febrero de 2015, en la que el juez Santiago Pedraz participó junto a Baltasar Garzón, Dolores Delgado y altos mandos de la Policía Nacional en una comida privada y de carácter no institucional organizada con motivo de la visita a España del funcionario mexicano Guillermo Valls, quien ejercía como alto cargo del Gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. En aquellas fechas, el magistrado de la Audiencia Nacional llevaba casi un año investigando por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal al político mexicano Humberto Moreira, expresidente del PRI, el partido que gobernaba el país latinoamericano en aquel momento.