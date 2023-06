Alfonso Rojo: “Podemos no ha fallecido e Irene Montero y su banda van a cobrar un millón de euros”

Es ingrato hacer el papel de ‘aguafiestas’, pero hoy no me queda otro remedio.

Noto que muchos de ustedes andan despistados y lo entiendo, porque sufren el bombardeo inclemente de los medios de comunicación y ya se sabe que la relación entre el periodismo patrio y la verdad o la racionalidad, es bastante endeble.

Fruto de la contaminación ideológica que expanden tertulianos, columnistas y paniaguados de la ‘Brunete Pedrete’ se ha impuesto entre el personal la tesis de que Podemos ha fallecido.

Es falso, porque esa inmundicia antiespañola, que en 2014 pusieron en órbita laSexta, Cadena SER y un porrón de tontos útiles, se reinventa ahora en la carcasa de Sumar.

Hay matices, porque el engendro de Yolanda Díaz es una creación de Sánchez y depende mucho más del PSOE que el de Iglesias y Monedero, pero en lo esencial no se diferencia apenas.

Como Podemos es un prodigio de sectarismo, bebe en las mismas fuentes que los artefactos que encabezaron Anguita, Carrillo y otros fanáticos y vibra fraternalmente con chavistas, proetarras, golpistas y sindicalistas ‘comegamabas’.

La misma mierda con otras moscas.

Perdonen la prolija introducción, pero es que no hay día en que no me tope con gente que celebra alborozada la muerte de Podemos y hace bromas cuarteleras sobre el puesto de cajera de supermercado que supuestamente espera a Irene Montero.

Ya ha quedado claro que lo primero es un espejismo. Lo segundo, también.

Para empezar y por si no lo sabían, estos políticos infames suelen saltar al IBEX 35 en cuando pierden el sillón, porque las multinacionales, los millonarios ejecutivos de las grandes empresas, tienen proclividad a enchufar a estos mangantes en sus gabinetes de prensa, fundaciones y departamentos de marketing, en agradecimiento a los servicios prestados y para aprovechar sus agendas y contactos.

No sólo son los Zapatero Ábalos, Pepiño Blanco y compinches quienes se están haciendo millonarios abriendo puertas y facilitando contratos con Maduro y otros facinerosos.

Al margen de eso y para que todo su gozo se vaya al pozo, les anuncio que la parienta de Iglesias y las desvencijadas que la arropan en el Ministerio de Igualdad van a cobrar un millón de euros en indemnizaciones.

Andan trinando Irene Montero y las de la ‘Banda de la Tarta’ porque no las ha metido Yolanda en las listas electorales de Sumar, pero hambre no pasarán.

Ni siquiera necesidad o apreturas. Irene recibirá durante dos años 5.100 euros mensuales.

A Ángela Rodríguez ‘Pam’ le tocan más de 7.000 euros al mes.

Y al resto de desubicadas, algo parecido.

¿Y saben lo mejor?

No se me cabreen… pero esa pasta la pagan ustedes.

Para que lo tengan presente, cuando vayan a votar este 23 de julio de 2023.