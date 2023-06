A menos de un mes de las elecciones, el kilo de candidato cotiza en los medios

Los líderes políticos regresan masivamente a los medios de comunicación.

A menos de un mes de las elecciones, los candidatos buscan un hueco en los programas de máxima difusión tanto en las cadenas afines como en las rivales. El objetivo es que su mensaje llegue a la mayor cantidad de ojos y oídos antes de las generales del 23 de julio y captar un buen puñado de votos.

Pedro Sánchez es el mejor ejemplo. A pesar de que su presencia en los medios era común antes de llegar a Moncloa, una vez en la presidencia del Gobierno solo se limitó a realizar entrevista puntuales en medios cómodos como la Cadena SER, laSexta o RTVE. El líder del PSOE solo hacía presencia en donde las entrevistas-masajes estuvieran aseguradas y donde nadie le confrontara por su falta de coherencia o veracidad.

Ahora el escenario cambió. Con todas las encuestas en contra (menos la cocina del CIS), Sánchez tuvo que salir de su cueva y enfrentarse a medios incómodos.

La entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero (cuatro años después de la última vez que visitó la cadena de radio) demostró que el líder del PSOE está desentrenado. No solo le llovieron los palos de todos lados, sino que acabó reconociendo su cercanía con Bildu, sus mentiras y hasta cargando contra su ministra de Igualdad, Irene Montero.

Ahora el presidente del Gobierno buscará recuperar fuerzas en territorio amigo: laSexta, donde no hará una entrevista sino dos: una con el Gran Wyoming y otra con Jordi Évole. Solo optará por salir de su ‘zona de confort’ cuando tenga que ver a Pablo Motos en el plató de ‘El Hormiguero’.

El socialista no es el único que está revoloteando alrededor de los medios. Yolanda Díaz también acudió a la Cadena SER para una cómoda entrevista con Àngels Barceló, donde mintió sin pestañear.

No en vano, la líder de Sumar llegó a negar que vetó a Irene Montero como parte del acuerdo para pactar con Podemos. Sin embargo, fue público que no había opción de acuerdo si los ‘morados’ no marginaban a la ministra de Igualdad y a Pablo Echenique, portavoz en el Congreso.

La oposición también está haciendo los deberes en los medios.

Alberto Núñez Feijóo fue entrevistado en ‘Hora 25’ por Aimar Bretos, pero en la Cadena SER no lograron que el líder de los ‘populares’ cayeran en sus trampas. Por su parte, el líder de VOX, Santiago Abascal, se desenvolvió con soltura no solo en su entrevista con Periodista Digital, sino también con Ana Rosa Quintana, donde puso de vuelta y media a ‘El País’.

Sobre este y otros asuntos debatirán este 20 de junio de 2023 Juan Luis Galiacho y Luis Miguel Montero en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital), el programa dirigido por Alfonso Rojo y presentado hoy por David González.