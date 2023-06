Chiste: el de la suegra, el amor, el yerno y los atracos

La mala fama de las suegras tiene sus raíces en una combinación de factores culturales, sociales y estereotipos.

Históricamente, las relaciones entre las suegras y las nueras han sido objeto de atención y estudio en diversas culturas.

En muchas sociedades, especialmente tradicionales, existe una estructura familiar patriarcal en la que la suegra tiene un papel dominante.

Esta dinámica de poder puede dar lugar a conflictos y tensiones entre las suegras y las nueras, los yernos y el ‘sursun corda‘.

Casos de suegras famosas en la historia que han contribuido a esta percepción negativa:

La reina Cersei Lannister (Juego de Tronos): Aunque es un personaje ficticio, Cersei Lannister es conocida por su relación conflictiva y manipuladora con su nuera, Sansa Stark. Sus acciones y maquinaciones han alimentado la imagen de la suegra malvada. María de Médici: María de Médici fue la reina consorte de Francia como esposa de Enrique IV y madre de Luis XIII. Durante su regencia como reina madre, se involucró en numerosos conflictos políticos y enfrentamientos con su nuera, Ana de Austria. Su influencia en la corte y su papel en intrigas políticas le han otorgado una reputación negativa. Elena Ceaușescu: Elena Ceaușescu fue la esposa del dictador rumano Nicolae Ceaușescu. Durante el régimen comunista en Rumania, ella ocupó una posición de poder y se vio involucrada en la política y en decisiones gubernamentales. Su relación con su nuera, Eleni Ceaușescu, fue tensa y se rumorea que hubo conflictos entre ellas. Juana la Loca: Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, fue reina de Castilla y esposa de Felipe el Hermoso. Después de la muerte de su esposo, Juana sufrió problemas mentales y se vio apartada del poder. Su relación con su nuera, Isabel de Portugal, fue problemática y se produjeron disputas por el control del reino.

EL HUMOR EN LOS TIEMPOS DE LA SUEGRA

En Canarias

Noticia de última hora!!

Muere una suegra atropellada en Canarias.

Y esto es todo, las 8 en España y UNA menos en Canarias…

Árbol de Navidad y Suegra

– ¿En qué se parecen los árboles de navidad y las piernas de tu suegra?

– En que los dos tienen el “cableado por fuera”

Un ladrón muy nervioso

Un ladrón entra a un banco, apunta con su arma al cajero y exige que le de todo el dinero.

Una vez con el botín, se da la vuelta hacia uno de los clientes y le pregunta:

– ¿Usted me vio robar?

– Si, pero de refilón

El ladrón le pega un tiro en la cabeza.

Se dirije a otra persona que había al lado:

– ¿Y usted,me vio robar?

– No, la verdad es que apenas vi nada…

El ladrón le pega dos tiros en la cabeza.

Se da vuelta hacia una familia que estaba parada a su lado y pregunta:

– ¿Y usted, me vio robar?

El hombre le contesta:

– Yo no vi nada… pero mi suegra si, la vi grabándote con el móvil.

Cuando mi suegra habla

Cuando mi suegra habla, yo escucho… en general, la radio o la televisión.