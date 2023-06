Pedro Sánchez estalla contra Telecinco por poner en la calle a su amigo Jorge Javier Vázquez

Pedro Sánchez visitó Lo de Évole en plena campaña para las elecciones del 23 de julio de 2023 y habló sobre la situación de los medios de comunicación. Entre otros asuntos Jordi Évole quiso saber su opinión sobre la cancelación de Sálvame para su sustitución por un programa de Ana Rosa Quintana. Una decisión de Mediaset que ha generado muchos comentarios.

«La noticia más llamativa del panorama televisivo del último año e incluso de varios años ha sido que en Mediaset han sustituido un programa como Sálvame presentado por Jorge Javier Vázquez por uno que presentará Ana Rosa Quintana. ¿A usted que le parece?», quería saber Jordi Évole.

Pedro Sánchez dejó clara su postura:

«A mí me parece un error y una lástima que Jorge Javier no continúe en las pantallas. Espero que encuentre pronto un espacio donde pueda hacer programas».

El todavía presidente del Gobierno se manifestó además sobre la relación que tiene con el presentador de Mediaset:

«Yo hice una llamada a Jorge Javier y desde entonces mantenemos una relación. Y hace escasas semanas cuando dio a conocer que salía de Mediaset tuve una conversación con él y le desee mucha suerte. Luego además es una persona progresista, comprometida con muchas causas progresistas. Al final te aproximas más y tienes más filias y fobias»

«¿Con Ana Rosa no se llaman?», quiso saber Évole. «No, con Ana Rosa desde hace ya tiempo no tengo conversación. Pero espero ir pronto a su programa«, contestaba Pedro Sánchez . «¿También va a ir? Vaya gira..»», soltó Évole. «Bueno es que tengo que estar en todos los programas para pinchar esta burbuja que se ha hinchado de manipulaciones, mentiras y maldades»», remataba el presidente del Gobierno en funciones.

El programa Sálvame terminó sus emisiones el viernes 23 de junio de 2023 tras catorce años emitiéndose en las tardes de Telecinco.