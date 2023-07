Alfonso Rojo: «Frankenstein me desterrará con Inda, Alsina, Ana Rosa, Losantos, Vallés, Herrera…»

Ahora me ven, pero puede que muy pronto ni me vean ni me escuchen.

Ni a mí, ni a Eduardo Inda, Jiménez Losantos, Benjamín López, Vicente Vallés, Carlos Alsina, Angel Expósito, Carlos Herrera o incluso Ana Rosa Quintana.

No es coña.

Si está panda de facinerosos, que encabeza el socialista Sánchez y cierra el etarra Otegi, logra el próximo 23J apañar suficientes votos para reeditar la Coalición Frankenstein, una de sus medidas estrella será impedir que ejerzan su profesión los periodistas que según ellos ‘desinforman’.

En otras palabras: quienes informamos de que el PSOE se abraza a una recua de golpistas y a los asesinos de un millar de españoles, que la Ley Sueltavioladores es un engendro tan desquiciado como la Trans o la Animal, que la ‘moto’ económica de Sánchez está gripada y que Sumar es la misma mierda que Podemos, aunque con diferentes moscas.

Es la propia Yolanda Díaz, vicepresidenta de Sánchez, quien, en la página 175 de su programa, anuncia la futura ‘Inquisición Periodística’, prometiendo ‘graves sanciones y expulsión de la carrera’ para todos aquellos profesionales de los medios de comunicación que, en opinión de la autoridad competente, ‘manipulen y desinformen’.

Hoy saldrá a escena esta patulea matizando, sugiriendo quejumbrosa que no les hemos entendido, pero lo han puesto por escrito, negro sobre blanco, y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que prometen crear si repiten gobierno es un ‘Tribunal de la Verdad’ al estilo Orwell y con un tufo a chavismo que apesta.

Sobre la operativa de ese ‘Santo Oficio Progre’ no aclaran todavía mucho, pero imagino que los expedientes contra periodistas como yo, Rebeca Crespo, Josué Cárdenas o Eurico Campano -porque empezarán con gente como los que hacemos Periodista Digital y después, cuando vean satisfechos que nuestra apesebrada profesión no reacciona, irán por tiburones más gordos– se incoarán por dos vías.

Una, a instancia instancia del ministro, director general o mangante de turno.

Otra vía será la denuncia.

Bastará que alguien como Àngels Barceló, la oronda directora de Hoy por hoy que agarraba de la manita a Pablo Iglesias cuando Rocío Monasterio lo corrió a gorrazos por la Cadena SER, repita que Sánchez ha sido atacado ‘con mentiras y soflamas mañaneras’ en el estudio de Onda Cero, para que el ‘Gran Hermano Sanchista’ emplume a Alsina.

¿Les parece ciencia ficción?

Pues no lo es.

A esta panda de sectarios, fanáticos y censores, lo que les puede fallar son las fuerzas, porque ganas de jodernos las tienen y a toneladas.

¡A votar todos el 23J, porque si no ganamos nos comen por los pies!