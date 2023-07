Debate 23J: El PSOE pierde 4 escaños en las horas siguientes a la ‘paliza’ de Feijóo a Sánchez

La ‘paliza‘ que le propinó Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez fue de aupa y como no podía ser de otra manera, ya se notan sus efectos en las encuestas.

En la que efectúa diariamente GAD3 para ABC, el PSOE pierde de golpe 4 escaños.

Según los sondeos, a 12 días de las elecciones generales, el centroderecha sigue por encima de los 180 diputados.

Tras el debate, el PP alcanza los 153, mientras que VOX parece afianzarse en los 30, y abre hueco con Sumar

El cara a cara celebrado la noche de este 10 de julio de 2023, en Antena 3 TV, permitió a los más de 5 millones de espectadores que siguieron el choque ver en directo al líder socialista mentir como un bellaco.

Y a diferencia de otras veces, sin aplomo.

Sánchez sudó como un pollo, parecía histérico, emitía un lenguaje corporal funesto y uso un estilo tabernario, interrumpiendo una y otra vez a Feijóo.

Sánchez no solo es un embustero, un traidor y un psicópata de libro, también es un maleducado, un impresentable sin palabra ni principios q es vergonzoso q haya sido Presidente de España…#QueTeVoteChapote #DebateAtresmedia pic.twitter.com/sGhzUc6YG6 — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) July 10, 2023

La mentira y las constantes interrupciones fueron las dos únicas armas de Sánchez para intentar contrarrestar los duros ataques de Feijóo, que aporreó sin cesar al candidato socialista con el relato preciso y documentado de sus incumplimientos y traiciones en los cinco años que lleva en el Gobierno.

No hubo flanco en el que el jefe del PSOE pudiera guarecerse, porque no hay ni un solo ámbito de la política en el que su gestión no haya sido un ejemplo de deslealtad hacia todos los españoles.

Patxi López explicando por qué Pedro Sánchez perdió ayer el debate y va a perder las elecciones. Gracias Pachi. pic.twitter.com/q16zX3gBhz — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) July 11, 2023

El líder popular enumeró sin alterarse el esperpento de la Ley del Solo Sí es Sí, los indultos a los golpistas condenados por el proceso independentista, la supresión del delito de sedición y la rebaja del de malversación para que los separatistas mantuvieran a flote la legislatura.

En el plano exterior, el candidato popular dedicó incluso un par de minutos a la ‘voltereta‘ del socialista respecto al Sáhara y Marruecos, una decisión que adoptó tras el robo de los datos de su teléfono oficial y cuyos términos exactos aún hoy se desconocen.

Bajo el chaparrón, crispado, malencarado y faltón, Sánchez dejó patente que es un tipo endiosado que lleva muy mal que se le reprochen las consecuencias de su vileza política.

Dice el PSOE que Feijóo miente. Sí, este PSOE, el de Sánchez: pic.twitter.com/YOt8jqWNFS — Hugo Manchón (@hugomanchon) July 11, 2023

Hizo gala de una falta de autocontrol lamentable y de nada sirvió que acudieran en su ayuda, reiteradamente, los dos presentadores del acto.

Estuvo mal Vicente Vallés, quien acobardado se dirigía a él como ‘presidente’ y jamas se atrevió a frenar sus exabruptos y estuvo fatal Ana Pastor, que hasta interpeló al popular, lanzando una soflama, donde le exigía que se disculpara ante las mujeres por sus pactos con VOX.