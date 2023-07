Alfonso Rojo: “Hay mosqueo con los votos por correo y que dependan de un amigo de Sánchez cabrea”

Hay mosqueo con el voto por correo y justificado.

De los 37 millones de españoles con derecho a votar el 23J, se calcula que casi tres millones han optado por hacerlo por vía postal y estas alturas ni la mitad ha recibido el sobre definitivo con las papeletas.

Y como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta la catadura moral de Sánchez y el rosario de tropelías que intentaron los del PSOE y compinches las pasadas autonómicas y municipales, el personal anda escamado.

No seré yo quien acuse sin pruebas, pero a la insensatez de fijar los comicios en plena canícula veraniega, en una fecha en la que se desmayan de calor hasta los pájaros y cuando la gente suele estar panza arriba en la playa, se suma que el presidente de Correos es Juan Manuel Serrano, amigo íntimo de Sánchez.

Las sacas no estarán custodiadas por la Guardia Civil en las jornadas previas al recuento, pero no me cabe en la cabeza que al tal Serrano o a sus adláteres se les pueda ocurrir un fraude como el perpetrado por los facinerosos de Coalición por Melilla o cambalaches como los intentados por caraduras socialistas en algún ayuntamiento.

Lo que si es responsabilidad de Serrano y huele que apesta, es el descontrol que paraliza Correos.

Los propios sindicatos, tan aficionados a masajear a Sánchez, han puesto el grito en el cielo y denuncian que hay cientos de miles de formularios sin repartir y que no llegan los refuerzos, en medios y personal, que les prometieron en su día.

Regino Martín, responsable del sector postal de CCOO, ha llegado soltar que están engañando a los ciudadanos y que en la empresa pública son legión quienes creen que la autoridad competente no quiere que la gente vote.

Coincido con esto último, porque creo que a Sánchez, al Tito Berni, a Puigdemont y a Txapote les vendría muy bien que los españoles no dejaran claro este 23J lo que opinan de ellos.

Así que ya saben: a reclamar a voces su libre si ha optado por el voto por correo y si no lo ha hecho, a acudir en masa a las urnas este 23 de Julio de 2023.

Y que a Sanchez le vote Txapote.