Graciano Palomo pone el grito en el cielo con los tejemanejes del voto por correo: «¡Esto parece Zimbabwe!»

El periodista Graciano Palomo analiza en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) el desastre del voto por correo y el debate en TVE con la ausencia de Alberto Núñez Feijóo, candidato a la presidencia del Gobierno por el PP.

«450.000 votos lo cambian todo. Esto parece Zimbabwe. Cómo decírselo al presidente de Correos. Ha pasado de ser un asesor ha presidir la mayor empresa del Estado. Yo he votado por Correo y tardaron 17 días por llegar. Si no saben gestionar Correos cómo van a gestionar el país. Si no lo arreglan estaremos contra una gran anomalía».