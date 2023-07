Alfonso Rojo: “Una nación de ovejas engendra un Gobierno de lobos, así que a votar y contra Sánchez”

‘Una nación de ovejas engendra un Gobierno de lobos’.

La frase no es mía.

Es del periodista Edward R. Murrow, cuya rivalidad con el senador McCarthy retrata George Clooney en la película ‘Buenas noches y buena suerte’, pero nos viene al pelo cuando lo único que resta es ir en masa a las urnas y echar a Pedro Sánchez y a sus compinches.

Creo que nunca en la Historia de España hemos tenido un presidente de Gobierno que se quiera tanto así mismo, quiera tan poco a España y al que tanto detestemos los ciudadanos que creemos en la libertad, la sensatez, la familia, la Patria y el futuro.

El narcisista Sánchez es un tipo que, por seguir durmiendo en el colchón, que se compró con Begoña cuando arropado por proetarras vascos, golpistas catalanes, meapilas del PNV y zarrapastrosos de todo pelaje ‘okupó’ La Moncloa, ha apostado por el guerracivilismo y el embuste, convencido de que los españoles somos tontos.

Ningún presidente ha mentido más que este.

Y la prueba es que remata la legislatura del engaño como la empezó: con una patraña.

Porque ayer supimos que ustedes, yo y todo quisque tendrá que pagar peaje por utilizar las autovías españolas.

Sánchez mintió al principio y al final de la campaña, diciendo que eso no iba a ocurrir, que era un fake inventado por Feijóo y Abascal.

Y en esa paparrucha la siguieron todas sus mamachichos, desde el canapero Bolaños a la histérica Chiqui Montero, pasando por el cenutrio Patxi López.

La Unión Europea aclaró este jueves que el Gobierno PSOE-Podemos se comprometió a

imponer esos peajes y que así consta en la documentación remitida por Sánchez a Bruselas, para recibir la quinta entrega de fondos europeos.

Todo en este Gobierno infame, en el PSOE y en su jefe ha sido un embuste.

“Haré una auditoria de la pandemia, tengo un comité de expertos, no dormiré con Pablo Iglesias, no pactaré con Bildu, no meteré las zarpas en el Poder Judicial, endureceré el delito de rebelión, no daré indultos a políticos, no he cambiado cromos con Marruecos, la economía va como una moto, traeré a Puigdemont…”