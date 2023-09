Fallece María Teresa Campos a los 82 años: toda una vida en la tele en 10 momentos clave

Nacida el 18 de junio de 1941 en Larrache (Protectorado Español de Marruecos), María Teresa Campos Luque ha sido una de las profesionales de los medios de comunicación que más tiempo ha estado frente a los micrófonos. Esta madrugada de 5 de septiembre de 2023 fallecía en Madrid.

Apenas dos días antes había ingresado de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, aquejada por una insuficiencia respiratoria aguda. Su estado empeoró con el paso de las horas y ya en la tarde del lunes la familia emitió un comunicado asegurando su extrema gravedad.

La periodista inició su trayectoria a los 15 años en Radio Juventud de Málaga. Eran los años en los que la radio era el medio de masas por excelencia en España y en ella se fogueó durante décadas la malagueña, asistiendo (y narrando) los cambios que se producían en la sociedad española. Especial relevancia tuvo en los años de la Transición, llegando a ir en las listas del partido Reforma Social Española que lideraba Cantanero del Castillo en las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977.

En 1980 se trasladó a Madrid para hacerse cargo de la dirección de Informativos de Radio Cadena Española, una emisora menor que entonces formaba parte de Radio Televisión Española. En esa época en la que se mudó de Málaga a Madrid fue cuando fijaría sus objetivos en el medio en el que se movería como pez en el agua: la televisión.

1.- Debut con Carmen Maura

Su primer trabajo en la pequeña pantalla fue en 1981 en uno de los programas más renovadores de aquella televisión de la recién estrenada democracia. Fue en Esta noche, un magacine nocturno que conducía Carmen Maura con los guiones irónicos de Fernando García Tola. El programa se destacaba por el tono sarcástico en sus entrevistas a políticos y otros famosos. Para las entrevistas Maura contaba con la ayuda de periodistas expertos en el tema que se iba a tratar. Campos participó en varias de éstas entrevistas.

2.- De la boda de Lolita al entierro de Tierno Galván

En sus primeros años en Televisión Española, María Teresa Campos hizo sustituciones, colaboraciones en los magacines de la cadena, presentó la información parlamentaria y también le tocó locutar algunos de los acontecimientos más recordados de la época. Entre ellos la escandalosa boda de Lolita Flores que se convirtió en todo un circo por la cantidad de gente que acudió a ver el evento en Marbella que provocó que Lola Flores lanzara su famoso grito: «¡Si me queréis irse!». También locutó la Campos otro recordado momento televisivo. El entierro del entonces alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván. Un espectáculo catódico que estuvo diseñado por la realizadora Pilar Miró.

3.- Una pelea en broma que todo el mundo creyó

En enero de 1987 harta de esperar una oportunidad pidió a Jesús Hermida formar parte del equipo destinado a revolucionar la programación matinal en España. Los magacines actuales no existían en la época y fue Hermida quien importó el género desde Estados Unidos rodeándose de varios colaboradores, sobre todo mujeres, a los que se les colocó el epítome de ‘chicos Hermida’: Nieves Herrero, Consuelo Berlanga, Irma Soriano o Miriam Díaz-Aroca. María Teresa fue ganando peso en el programa donde se hacía cargo de tertulias de escritores, presentaba concursos o intervenía en sketch cómicos. Con Jesús Hermida protagonizó otro de los momentos más llamativos de la tele de los ochenta. Con el onubense, la Campos tuvo una enganchada a cuenta de los derechos laborales. Un cara a cara duro del que todo el mundo habló al día siguiente y que durante años mucha gente ha pensado que fue real. Nadie tuvo en cuenta la fecha en la que tuvo lugar: el 28 de diciembre. Fue una inocentada orquestada entre Hermida y María Teresa.

4.- Nace ‘la reina de las mañanas’

En 1990 Hermida puso rumbo al Telediario y su magacine quedaba descabezado. Para entonces ya no estaba en las mañanas. Se pasó a las tardes en septiembre de 1989 bajo el título de A mi manera. María Teresa fue la elegida para sustituir a Hermida. Tomó el relevo del onubense y siguió con el mismo formato. El cambió funcionó bien justo cuando nacían las televisiones privadas y TVE comprendió que, en un momento en el que el mercado televisivo se ampliaba, María Teresa Campos era uno de sus valores seguros.

En enero de 1991 TVE encargó a la Campos un magacine a su imagen y semejanza que ella dirigiría y presentaría bajo el título de Pasa la vida. Aunque en un principio se emitió por las tardes con gran éxito, el programa dio el salto a las mañanas en septiembre de 1993. Nació así su denominación como ‘reina de las mañanas’. Una sobrenombre que la acompañaría en los siguientes 15 años.

5.- Las tertulias rosas

Aunque no fue la primera en hacer información del corazón en la pequeña pantalla, si fue la primera en introducir una tertulia rosa diaria. En un principio lo hacía acompañada de Carmen Rigalt y Rosa Villacastín. Ante el éxito, la nómina de colaboradores fue aumentando con primeros espadas del género: Jesús Mariñas, Karmele Marchante, Basilio Rogado o Josemi Rodríguez de Sieiro.

6.- Con Rafaella Carrá

Convertida en una baza de la cadena, era lógico que interviniera en los número musicales de las inevitables ediciones de Telepasión. También acudió al programa de Raffaella Carrà en ese momento máxima estrella de la televisión estatal y acabaron protagonizando un número juntas.

7.- El salto a las privadas

En septiembre de 1996 una importante suma de dinero hizo que María Teresa Campos pasase su magacine a Telecinco con la denominación de Día a Día. El programa fue imbatible en audiencias hasta que en 2004 decidió aceptar la oferta de Antena 3 para ponerse el frente de Cada Día. La experiencia no fue como todos esperaban y en junio de 2006 el programa desapareció. Para entonces el formato ya había sufrido varios cambios empezando por el nombre: desde enero de ese año se llamaba Lo que inTeresa. En 2007 volvió a Telecinco para hacerse cargo de La mirada crítica y desde septiembre de 2009 de ¡Qué tiempo tan feliz!. Este magacine se emitiría los fines de semana hasta 2017. Desde entonces protagonizó un reality con sus hijas y realizó colaboraciones esporádicas. En 2022 se retiró oficialmente de los medios.

8.- «¡Gilipollas!»

En en su salto de Telecinco a Antena 3 protagonizó un momento que se ha quedado grabado en la memoria de todos. Fue uno de los primeros cortes televisivos en hacerse viral en el recién nacido YouTube. La Campos en su plató de Antena 3 perdió los nervios y acabó gritando «¡gilipollas» a Paolo Vasile, Consejero Delegado de Mediaset en ese momento y que lo siguió siendo cuando María Teresa Campos volvió a Telecinco en 2007.

9.- Las tertulias políticas

Al igual que con el corazón, también decidió María Teresa Campos incluir un tramo de tertulia política en sus programas. No pudo hacerlo hasta dar su salto a Telecinco. En un principio los directivos no estaban convencidos de que la actualidad política fuese a funcionar en audiencia en un magacine de mañana. Se equivocaron y hoy parece impensable que un programa contenedor matutino no haya un tiempo pero los debates sobre la información política. Por la mesa de la Campos pasaron tertulianos como Raúl del Pozo, María Antonia Iglesias, Carmen Rigalt, Arturo González, César Vidal, Luis Herrero, Isabel San Sebastián o Curri Valenzuela.

10.- Su última entrevista: con Ayuso y sobre ruedas

La última vez que María Teresa Campos se puso al frente de una entrevista fue en 2021. Montada en un autobús transparente la periodista recogió a Isabel Díaz Ayuso en la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid en Sol. Este curioso experimento televisivo sería su último trabajo como entrevistadora. Antes de Ayuso se sentaron ante la Campos varios líderes políticos desde los años 80 en los diferentes formatos que conducido: José Bono, Jordi Pujol, Alfonso Guerra, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero... Curiosamente siempre se dolió de no haber conseguido entrevistar a Felipe González.