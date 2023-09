Un brutal terremoto mata al más de 2.000 de personas en Marruecos

Llegó de noche, por sorpresa y la oscuridad ha hecho todavía más espantosa la tragedia.

Un brutal terremoto ha sacudido Marruecos en la noche del viernes al sábado, 9 de septiembre de 2023.

El sismo, de magnitud 6,9, ha dejado al menos dos millares de muertos, aunque los balance hechos públicos por el Ministerio del Interior alauita ha comenzado dando cifras mucho menores de fallecidos.

En cualquier caso, a medida que pasen la shoras, el número de cadáveres y de heridos irá aumentando.

Los daños más graves se dan en las provincias y municipios de Al Hauz, Marrakech, Uarzazat, Azilal, Chichaoua y Tarudant.

Toda esa región del sur del país ha amanecido devastada.

El temblor se ha sentido en torno a las 23:11 horas (hora local) desde la ciudad de Marrakech hasta la capital, Rabat.

El epicentro del seismo se localiza entre Marrakech y Agadir, donde se han derrumbado casas y muros.

Se han producido cientos de réplicas, pero la mayoría de ellas apenas perceptibles.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) español ha informado en su página web de un segundo terremoto de menor magnitud, 4,8 en la escala de Richter, en la ciudad de Berrechid.

Emergencias 112 Andalucía ha informado en la red social ‘X‘, antes conocida como Twitter, de que ha recibido «más de una veintena de llamadas por un movimiento sísmico que ha sido sentido en municipios de Huelva, Sevilla, Málaga y Jaén».

#BREAKING : Death toll cross 1000 in deadly #Morocco #earthquake, thousands of people are still untraceable.

Prayers 🙏#moroccoearthquake #G20India2023 pic.twitter.com/YiufqoyVAc

— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) September 9, 2023