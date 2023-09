Bestial nueva ‘macarrada’ de Óscar Puente: se enzarza con un tipo en el AVE, llega la Policía y todo termina en escándalo

A nadie le podía extrañar que Óscar Puente volviera a sacar su lado más macarra en cualquier momento. Y así pasó.

Fue este 29 de septiembre de 2023, en el trayecto de AVE entre Valladolid y Madrid, cuando se encendió la chispa que hizo estallar el incendio. Uno nuevo para la mochila de este diputado nacional y exalcalde de Valladolid, perro de presa de Pedro Sánchez.

Y es que la fama de mamporrero de Puente se hizo más célebre aún después de esta última semana de septiembre, cuando el propio Sánchez le eligió como portavoz del PSOE para las réplicas en el Debate de Investidura de Feijóo. Allí desplegó todos sus ‘encantos’ de hooligan en la tribuna del Congreso.

Pero por suerte, los ciudadanos ya le tienen calado, y de ahí lo que sucedió en el tren hacia Madrid, cuando se disponía a llegar al Congreso para la segunda votación a Feijóo.

Otro viajero del tren le preguntó por Puigdemont, ya saben, ahora un muy amigo de todo el Gobierno, del que precisamente Puente había dicho cosas completamente contrarias a las que ahora profesan. ¡Y se lió la mundial!

El exalcalde y energúmeno pidió al tipo de muy malas maneras que se alejara de él. Todo terminó con la Policía Nacional llegando al rescate y un retraso de 45 minutos en el AVE que perjudicó a todos los viajeros. ¿Saben lo que eso significa? Una ruina para Renfe, que tendrá que reembolsar el dinero a todos los viajeros del convoy que lo reclamen.

Óscar Puente accedía al AVE en la estación de Valladolid cuando un pasajero le pregunta por Carles Puigdemont y el político del PSOE empieza, sin más dilación, a liarla parda. Así fue el cruce dialéctico:

Pasajero: “¿Qué tal alcalde, qué le parece lo de Puigdemont?”

Óscar Puente: “Perdona, no te pongas delante de mí, no te pongas delante de mí. No te voy a contestar”.

Pasajero: “¿Qué le parece lo de Puigdemont”.

Óscar Puente: “Que no te pongas delante de mí, que voy a llamar a la Policía”.