La Policía deja como un mentiroso al socialista a Óscar Puente: no sufrió ni amenazas ni agresión en el AVE

Como Cagancho en Almagro ha quedado el socialista Óscar Puente, aunque en honor a la verdad hay que subrayar que no es nada nuevo.

El ex alcalde de Valladolid, a quien Pedro Sánchez usa para los ‘trabajos sucios‘, lleva años haciendo macarradas y desplantes, además de ser proclive a dejarse querer por los empresarios con yate y a deslizarse por la molicie y los chupetines que a menudo permite un cargo público.

El atestado policial de los agentes que se personaron en el vagón del AVE, en el que este viernes 29 de septiembre de 2023 se registró un incidente entre un pasajero y el diputado Puente, no refleja insultos, amenazas o agresión alguna.

Desmiente así y de forma tajante lo que el ‘mamporrero parlamentario‘ del jefe del PSOE denunció la Comisaría del Congreso de los Diputados.

El incidente, como se puede comprobar en los vídeos que publicamos en Periodista Digital, es meridianamente claro.

Un joven aborda al diputado socialista, justo antes de que arranque el tren con destino a Madrid y le pregunta por el apaño que el PSOE urde con Junts para que la ‘derechona catalana‘ vote a favor de Sánchez y lo haga de nuevo presidente: «¿Qué le parece lo de Puigdemont?».

El socialista Puente se pone de los nervios.

Exige al joven que no se pusiera «delante» de él, lo que no deja de ser chistoso si se tiene en cuenta que su ‘interlocutor‘, el psicólogo Lucas Burgueño, tení asignado exactamente el asiento contiguo al suyo.

Imperturbable, el psicólogo ha vuelto a preguntar y ya histérico, puente a ‘ordenado‘ al personal de la estación que llamara a la Policía.

«¿No me va a contestar?» «¿Quién se cree que es?», ha insistido Burguéño.

A lo que Puente, muy alterado ha contestado: «Un diputado del Parlamento español».

Y rematado diciendo: «Usted no me va a intimidar más».

Llegaron los agentes, que no vieron por lado alguno amenazas o agresión y terminaron pidiendo que se sentase el persal, para que el AVE pudiera arrancar.

Punte, casi ufano, cabeceaba.

Y Burgueño a lo suyo: «Ah, ¿que el tren no sale porque le haga una pregunta?».

El diputado socialista, al estilo de ‘usted no sabe con quién habla’, ha insistido en que no iba a viajar en el vagón «con este señor«.

«Este señor me está amenazando. Voy a llamar a la Policía y que le bajen del vagón«, reiteraba el diputado Puente, a lo que el psicólogo Burgueño replica festivo: «Yo no me bajo, vamos, lo tengo clarísimo. Que conteste a lo de Puigdemont, tanto que los del puto PSOE de los cojones que no dicen nada. No, antes decían que Puigdemont hacía el ridículo y ahora…».

Se puede escuchar cómo la interventora trata de calmar la situación y les pregunta si se puede solucionar todo buscando otro asiento.

«Sí, búsquele una suite», comenta burlón Burgueño.

«Buscamos una solución, pero como falte al respeto el que se va a bajar del tren es usted», insiste la interventora.

El psicólogo la frena en seco: «Mi vagón está aquí. Me quedo aquí, señorita».

#EXCLUSIVA | El hombre que preguntó a Óscar Puente en el tren cuenta la versión real de los hechos: “me han difamado, nunca he agredido a nadie” Que circule como la pólvora. pic.twitter.com/muA1cUhxHl — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) September 29, 2023

El informe policial detalla que la interventora del tren no encontró motivo para que el pasajero denunciado por Puente fuera desalojado, y sin que en ese tiempo en que estuvieron presentes los agentes se apreciasen insultos, amenazas o agresión alguna.

Preguntaron a Burgueño si se podía cambiar de asiento y este les respondió que se cambiara el socialista Puente, lo que hizo este al final.

La trifulca provocó el retraso del tren de 45 minutos, lo que supone que RENFE deberá reembolsar el dinero de los billetes a todos los pasajeros.

Aunque lo lógico -a la vista del atestado- es que pagara la factura el macarra del PSOE, se da por supuesto qe la pagaremos todos los contribuyentes españoles.

El atestado policial fue elaborado con lo ocurrido en la estación del Campo Grande, y evidentemente no coincide con lo que Puente contó en la Comisaría del Congreso de los Diputados,donde dijo que ‘pasaron cosas‘ cuando los agentes de Valladolid no estaban presentes.

El del PSOE asegura que Burgueño volvió a encararse con él al llegar el AVE a Madrid

Textualmente, en el atestado de Campo Grande, se dice que ‘una vez desencadenado ese incidente entre Puente y el otro viajero como consecuencia de una discusión de origen político, fue avisada la interventora del tren, como responsable y competente para decidir qué ocurría con el viaje, retrasado como consecuencia de esta situación‘.

El informe policial detalla que la interventora del tren no encontró motivo para que el pasajero denunciado por Puente fuera desalojado, y sin que en ese tiempo en que estuvieron presentes los agentes se apreciasen insultos, amenazas o agresión alguna.

Entonces, que Oscar Puente le pegue un manotazo a una mujer porque está grabándole y un señor le pregunte por Puigdemont es «ACOSO» hacia el diputado, pero que una jauría de chusma que no se ducha grite e insulte por la calle a Cristina Cifuentes es «LIBERTAD DE EXPRESIÓN»

¿Es… pic.twitter.com/fqQ3oKAp1x — Tabarnia BCN (@Tabarnia_BCN) September 30, 2023

EL PERFIL DEL PSICÓLOGO LUCAS BRUGUEÑO

Lucas Burgueño, ademas de un tipo bastante ‘broncas’ – tuvo una reciente con dos municipales- es psicólogo graduado en la Universidad Pontificia de Salamanca, con máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Ha trabajado como formador en ESIC en diferentes materias relacionadas con «la gestión del estrés y la ansiedad».

También ha escrito el libro Sistema Cero Estrés con Mindfulness y Técnicas Cognitivas, y en su actividad incluye un pódcast acerca de esta misma temática.

En 2015 fundó Cemyc, una empresa que ofrece cursos sobre mindfulness.

En su página web detalla que «disfruta jugando y haciendo deporte con los perros de su hermano pequeño, en su tiempo libre le gusta estudiar sobre biopsicología, filosofía (materialista y humanista) y simbolismo en las religiones (budismo y cristianismo)».