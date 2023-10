Alfonso Rojo: “Con Sánchez seremos españoles de segunda, pagaremos más y nos mearán en la chepa”

Si eres de Benavente, Betanzos, Mérida, Dos Hermanas, Puertollano, Gijón, Calatayud o un sitio como Sagunto, vas jodido con el socialista Pedro Sánchez.

Yo nací en Ponferrada, curse el bachillerato interno en León, comencé la Universidad en Santiago de Compostela, hice la mili en Alcalá de Henares, resido en Madrid, cotizo a las Seguridad Social desde 1972, cuando estudiando todavía Derecho y Periodismo conseguí un curro de monitor de tenis en un club al borde del Manzanares y si el jefe del PSOE se sale con la suya, seré pronto un ciudadano de segunda en España.

Lo seré yo y lo serán muchos de ustedes, incluidos por supuesto los ‘despistados’ que en Extremadura, Andalucia, Castilla, Asturias o La Mancha votaron a la izquierda el pasado 23 de julio.

Esa es la aberración que pretende imponernos un oportunista sin escrúpulos, que perdió las elecciones y necesita comprar a los separatistas antiespañoles para que lo hagan presidente.

No voy a decir que me produzcan ternura, pero coincidirán conmigo que tendrían que hacérselo mirar los millones de ‘pardillos ’ que optaron por el PSOE y compinches fuera de Cataluña y País Vasco, para que a los golpistas catalanes y a los proetarras vascos no les falte de nada.

Andamos todos enzarzados con la puñetera amnistía y tratando de adivinar que engañoso nombre le pondrán al referéndum y apenas hemos reparado en que Sánchez se apresta a conceder a Puigdemont, Junqueras y esa tropa una bicoca fiscal similar al cupo vasco y a condonarles su monstruosa deuda con el Estado.

A eso se suma que los políticos catalanes y por supuesto los violentos agitadores de la CUP y toda esa ralea, quedarán exentos de cumplir las leyes que nos obligan a todos.

En otras palabras, que el Artículo 14 de la Constitución, ese que reza que los españoles somos iguales ante la ley, ‘sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social’, deja de funcionar.

Consumada la cacicada, vascos y catalanes serán legalmente de primera, recibirán cantidades ingentes de dinero, que saldrá de los bolsillos de los extremeños, manchegos, andaluces, castellanos, valencianos, gallegos y otros españoles de segunda, y encima nos mearán en la chepa.

Todo para comprar la voluntad de un prófugo, Puigdemont, que ha obtenido menos votos en su región que el PP, pero que ahora se ha vuelto imprescindible para que el PSOE tenga a Sánchez durmiendo en La Moncloa.

¿Que quieren que les diga?

¡No me gusta un pelo lo que se avecina!