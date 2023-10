Jorge Javier, padrino de Isa P., escribe a la Pantoja por su ausencia en la boda: «Tú no pensabas ir de ninguna de las maneras»

Isa P. y Asraf Beno ya son marido y mujer. La hija de Isabel Pantoja y su novio desde hace cinco años se casaron por lo civil el martes 10 de octubre en la localidad madrileña de Majadahonda. Sin embargo, la gran celebración tendrá lugar el viernes 13 de octubre en una finca sevillana. La boda, con exclusiva mediante, contará con Jorge Javier Vázquez como padrino y con la ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera. El presentador ha decido escribir un carta abierta a la folklórica desde su tribuna en la revista Lecturas.

En su misiva intenta llamar la atención de la cantante sobre los sentimientos de su hija ante su ausencia del enlace en la que él tendrá un papel relevante. «Voy a obligar a tu hija a que ensayemos el caminito para que la jugada nos salga redonda. El amor por el ensayo lo he aprendido en el teatro. Porque la vida, tú y yo lo sabemos, querida Isabel, no es más que puro teatro», empieza el de Badalona su carta a la tonadillera en la que, con cierta ironía, aborda la distancia entre madre e hija:

«Se me hace raro estar hablando de casar a tu hija y saber que no te voy a ver ese día. Porque si voy yo, no vas tú y si vas tú, no voy yo, aunque según parece tú no pensabas ir de ninguna de las maneras, fuera o no fuese yo. Mira, yo ahí ya ni entro ni salgo. Como dijo tu hija en ‘Cuentos Chinos’, aquí no se trata de que una persona sea la buena y otra la mala. El maniqueísmo ya no se estila, eso es propio de mentes mediocres y escasamente preparadas. Yo solo puedo certificar que en el programa tu hija hizo auténticos equilibrios emocionales para que tu imagen no quedara dañada después de que tu asistencia a su boda quedara más que en el aire».