Israel y Palestina: Quien siembra vientos, recoge tempestades

¿Se imaginan ustedes que el Estado español, para evitar el terrorismo etarra, bombardeara el País Vasco, y les privara de agua potable, comida y electricidad…?

¿Qué dirían los defensores de los derechos humanos, esos mismos que ahora están callados, como las putas que son…?

Condeno, y sin paliativos, los asesinatos de los terroristas de Hamás perpetrados sobre ciudadanos israelíes, colonos, soldados, policías, etc. –

La violencia nunca solucionada nada, es más, agrava la situación.

Y engendra más violencia, asesinatos, y toda clase de desmanes, por ambos bandos.

Ahora bien, ¿cuál es la situación previa del pueblo palestino, en una auténtica prisión, en la franja de Gaza, sometida a todo tipo de controles y humillaciones, “disfrutando” de unos niveles de vida de los más bajos del mundo…?

Muchos pueblos, y personas, prefieren morir de pie, que vivir siempre de rodillas.

Y ese es el caso, que nos ocupa y preocupa.

¿Qué harán los judíos?

Pues, conociendo su historia, me temo que lo peor que podamos imaginar, tristemente, se hará realidad.

Y no contentos con luchar contra su “enemigo” interno, los palestinos, bombardean a Siria y Líbano, intentando extender el conflicto a toda la zona, sin duda con la finalidad de extender sus dominios territoriales, al tiempo que debilitan a dos países enemigos.

Pero, ¿realmente Israel tiene algún país amigo de verdad, a excepción de USA y, es posible, que el Reino (Hundido) de la Gran Bretaña…?

La violencia debe ser siempre proporcional.

Y destinada a combatir, única y exclusivamente, a los terroristas, no a la población civil, como está haciendo Israel, privando de agua, comida, electricidad, etc., a más de dos millones de palestinos.

Los terroristas no tienen mesura alguna, y no respetan la legislación nacional e internacional, pero los Estados no pueden comportarse de la misma manera.

Decía Felipe González, que en una ocasión en que estaba reunida toda la cúpula de Eta, le plantearon volar el edificio donde se celebraba la reunión, para que murieran todos.

Es posible que hubiera sido una “buena solución”, e incluso “la solución final” del problema terrorista vasco, pero no dio la orden, pues el Estado no se podía comportar igual que los terroristas.

Que no hubieran dudado en volar la Moncloa, o la Zarzuela, si hubieran podido…

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor.