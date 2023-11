LONE SCHERFIG: “ANTONIO DE LA TORRE ES UN ACTOR BRILLANTE”

En el Hotel Intercontinental de Madrid, Lone Scherfig (pronúnciese LOUNE), aparece sonriente y con una simpatía genuina.

Llega a la capital de España para presentar La contadora de películas, adaptación del libro homónimo del chileno Hernán Rivera Letelier, que nos retrotrae al Chile de los años 60.

En el desierto de Atacama, el lugar más seco del planeta, una familia cuyo padre (Antonio de la Torre), trabaja en la salitrera, disfruta cada domingo acudiendo al cine a ver una película.

Pero un trágico accidente merma la economía familiar, y ahora solo uno de ellos puede disfrutar del espectáculo.

La hija (estupendamente interpretada por dos actrices, Alondra Valenzuela de niña, y Sara Becker) es la que mejor narra al resto el film que acaba de ver. Y eso la convertirá en una contadora de películas profesional, y, por ende, en el sustento del clan.

La cineasta, directora de Italiano para principiantes, An Education, One Day o Su mejor historia, charla con PERIODISTA DIGITAL.

Felicidades y bienvenida a Madrid.

Muchas gracias.

Uno de los mayores aplausos, si no el más, que he presenciado en mi vida fue en la prémiere de An Education en la Berlinale, en 2009. Increíble. Un teatro enorme, redondo, lleno hasta la bandera y entusiasmado. Y no era en Sección Oficial.

Sí (sonríe). Fue muy bonito. También representó casi la pérdida de la inocencia para Carey Mulligan. Fue maravilloso.

¿Carey Mulligan todavía le agradece que la eligiera para su película? Fue la que la lanzó al estrellato.

Creo que sí. Hace mucho que no la veo, pero siempre dice cosas bonitas acerca de mí en las entrevistas.

Usted es danesa (2 de mayo de 1959), pero ha hecho muchas películas fuera de Dinamarca, especialmente en Inglaterra.

Sí. Y todavía vivo en Copenhague. He trabajado en otros países, pero siempre intento volver a casa y dormir en mi cama.

¿Y por qué quiso ser directora de cine? ¿Cómo ocurrió?

Yo descubrí el cine como lo ves en La contadora de películas. Íbamos al cine cada domingo con mi padre, y nos teníamos que arreglar, poner vestidos bonitos… porque también tengo una hermana que es directora de teatro. Y mi madre trabajaba en el Teatro Real de Copenhague. Así que crecí con esto, pero no supe que se podía ser directora de cine hasta más adelante.

Era escritora y había publicado algunos relatos cortos, pero hasta los 21 años no descubrí que podías hacer películas, y no solo verlas. Porque soy tan mayor que en esa época no había vídeo. Llegue antes de eso, rodábamos en cine, y no hubo vídeo hasta que ya estaba en la escuela de cine.

Así que fue a la escuela de cine en Dinamarca.

Sí, primero a la universidad varios años, y luego a la escuela de cine cuatro años. Cuando salí, todavía era joven, y empecé a trabajar como ayudante, y creo que es ahí donde aprendí el oficio. Y luego, haciendo anuncios.

¿Merecen la pena las escuelas de cine?

Sí. Técnicamente, parece fácil, pero es muy complejo. Creo que ahora tenemos una gran escuela de cine en Dinamarca. También en Londres. Y en Lodz (Polonia). Y en París. En España debe haber una buena, porque el equipo técnico con el que trabajé en esta película era brillante. Tenéis un gran nivel técnico, y también lo veo en vuestras películas. Mientras rodábamos sentía un espíritu de cine de autor de los españoles.

Qué bien oír eso. Especialmente viniendo de una cineasta danesa, donde hay grandes directores: Thomas Vinterberg, Susanne Bier….

Todos fuimos a la misma escuela de cine, y todos trabajamos juntos. Hemos colaborado muchísimo los unos con los otros, y eso ayudó. Pero creo que en España los estándares son más altos.

Tengo entendido que La contadora de historias la iba a dirigir el brasileño Walter Salles (Estación Central de Brasil, Diarios de motocicleta).

Sí. Y luego, Isabel Coixet. Y, después, yo (ríe). Muchas películas tienen una larga historia. Pasaron unos siete años desde que se compraron los derechos del libro hasta que la rodamos.

¿Y cómo terminó dirigiéndola usted?

No lo sé. La empresa española A Contracorriente (coproductora y distribuidora del film) había distribuido algunas de mis películas, y me conocían. Creo que fue idea de ellos.

Y la llamaron para dirigirla.

Sí. O me mandaron el guion. Y pensé que era muy buena señal que Walter Salles e Isabel Coixet ya estuvieran en los créditos, y por supuesto, leí el libro para descubrir qué había dentro de todo esto. Pero no era un proyecto fácil, y esos directores, o prefirieron hacer otras cosas, o no pudieron por incompatibilidad de calendario. Y cuando empecé en el proyecto, también trabajé con el guionista Rafa Russo, que escribió la mayoría del guion.

¿Usted habla español?

No. Muy poquito. Pero él es bilingüe.

¿Fue difícil tomar la decisión? Una coproducción española, francesa y chilena en Chile, con acento chileno cerrado… Supongo que hay que confiar muchísimo en el ayudante de dirección.

Sí. Totalmente. Y, además de confiar, Rafa es bilingüe, y todos hablaban muy bien inglés: los españoles del equipo técnico, los chilenos, e incluso los niños actores. Aún así, es una gran responsabilidad orientarlo bien, y también mantenerte fiel. Más que el idioma, el problema es que es un mundo totalmente diferente. Pero la época en la que se desarrolla la película es mi propia infancia, aunque sea en la otra punta del planeta. Yo he rodado mucho ambientado en esa época, como, por ejemplo, An Education.

Es verdad. Los años 60.

Sí. He hecho muchas cosas en la televisión americana, también películas danesas. Creo que lo importante es ser consciente de que hay un problema, y no negar que lo hay, para luego pasar a resolverlo. Como directora hay muchas cosas que tienes que ser capaz de hacer. Una no puede ser buena en todo, así que es fundamental conseguir a la gente adecuada, a los buenos, en lo que tú no eres buena.

¿Es usted una persona decidida?

Sí. En este oficio lo tienes que ser. Pero también a veces tienes que saber qué decisión es la que tienes que tomar en el último momento. Yo he ido mejorando a la hora de elegir mis batallas. Creo que eso es importante. Hay que ser decidida con lo que te importa de verdad. Además, con los años, tengo un instinto más fuerte. Trabajas bajo mucha presión, tanto de tiempo como económica.

En un rodaje, cada día es dinero.

¡Cada minuto! Pero eso viene con el trabajo. En un país pequeño, como el mío, tienes que ser buena para trabajar con limitaciones. Lo que puede constituir una de las razones por las que los daneses tenemos carreras fuera. Es una necesidad.

También está rodando una serie de televisión danesa. ¿Hacer una película sigue siendo más gratificante?

Sí (ríe). Yo prefiero hacer películas. Con La contadora de películas te metes en una máquina del tiempo, viajas a un mundo distinto y puedes llevar al público a algo que tiene unas imágenes que la tele no captura. Con la televisión no puedes hacer eso. Por ejemplo, sé que la serie que estoy haciendo ahora será vista por mucha gente en su teléfono.

Dag &Nat. Día y noche.

Sí, acabo de terminar de rodar hace tres días. Transcurre en un hospital. Trata sobre las emociones y las múltiples cosas que allí pasan. Es como hacer una película bélica. Sientes que los cirujanos están ahí esperando, y luego les llega el siguiente gran problema. Pero ahora, con las dos guerras que hay en el mundo, ya no puedo utilizar esa metáfora. Al principio trabajaba con la metáfora de la guerra. Una serie en un hospital de género bélico. Pero ya no puedo utilizar eso porque el mundo ha cambiado. He rodado la segunda temporada y están haciendo el remake en otros países.

También he leído que va a hacer otra serie, Libération.

Es una producción francesa, pero está en stand by. La semana que viene, cuando ya esté en casa, veré qué haré.

¿Ha hecho alguna producción enteramente americana?

Para televisión, pero no en cine. Yo pertenezco a Europa, no a Estados Unidos. Allí la industria es fortísima, los equipos y la tecnología, fantásticos. Tienen de todo (ríe), pero yo me siento mucho mejor aquí. Y creo que pertenezco a la tradición europea de autor. Francia, Inglaterra, Escandinavia.

En la industria americana hay que saber cómo moverse.

Es una cultura distinta. Conducida por el miedo. Pero algunos de los mejores directores del mundo ahora están en Hollywood. También hay películas pequeñas realistas… Ya veremos. He trabajado en Hollywood y he conducido un gran coche, y no he sentido eso de: “Oh, soy muy cool”.

Sus grandes influencias son…

Italianas y francesas. François Truffaut, y las películas del neorrealismo italiano. Los años 50. Espero que se vea en La contadora de películas.

También ahí hace referencia a El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford, con John Wayne.

Sí. Y, por supuesto, hay otros directores que me encantan. Martin Scorsese o Michael Haneke, que hacen cosas muy masculinas, o muy intelectuales, pero no es mi instrumento.

Por último, ¿qué opina de Antonio de la Torre?

Es un actor brillante. Un gran actor. Un trabajador incansable, original. Es maravilloso. No tengo suficientes palabras.

Muchas gracias y suerte.

A ti.