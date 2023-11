La reina Rania de Jordania se pronuncia sobre el conflicto en Oriente Medio: “Ser pro palestino no significa ser antisemita”

En mitad del conflicto árabe-israelí que tiene a todo el mundo el vilo, la situación de Jordania siempre ha sido complicada. Por eso, las declaraciones de una de las mujeres más famosas del mundo, la Reina consorte del país Rania, han despertado tanta expectación. En una entrevista para CNN, la esposa de Abdalah III se ha pronunciado sobre la situación en Oriente Media después del ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. La propia Raina, que es de origen palestino, se pronunció ya el pasado 25 de octubre en un acto público condenando los bombardeos en Gaza:

«Cuando ocurrió el 7 de octubre, el mundo apoyó inmediata e inequívocamente a Israel y su derecho a defenderse, condenando el ataque… Pero lo que hemos visto durante dos semanas… vemos el silencio del mundo. ¿Nos están diciendo que está mal matar a una familia, a una familia entera, a quemarropa, pero que está bien bombardearlos hasta matarlos? Aquí es donde reside el doble rasero. Y es muy impactante para el mundo árabe”.

En su entrevista para la CNN quiso dejar más clara su postura marcando cualquier posible vinculación con Hamás pero sin dejar de apoyar la causa palestina: «Permítanme ser muy, muy clara. Ser pro palestino no significa ser antisemita, ser pro palestino no significa ser pro Hamás o pro terrorismo”. Quiso ser clara “condenando sin reservas el antisemitismo y la islamofobia”. Además, quiso recordar que “a todos que Israel no representa a todo el pueblo judío del mundo” y que el Estado israelí «es el único responsable de sus propios crímenes».

Contra la política estadounidense

También en su conversación con CNN habló sobre la posición de Estados Unidos con respecto al conflicto palestino-israelí criticando la posición del Secretario de Estado Anthony Blinken que aseguró con alto al fuego daría tiempo a Hamás para reagruparse y lanzar otro ataque contra Israel.

«Durante casi un mes, el mundo ha observado la situación que se desarrolla en Israel y el territorio palestino ocupado con conmoción y horror ante el número de vidas perdidas. Una población entera es asediada y atacada, y se le niega el acceso a cosas esenciales para sobrevivir”, expresó la Reina consorte de Jordania.

Además, con respecto a la protección del Estado de Israel a los habitantes de Gaza para evitar el mayor número posible de víctimas civiles, Rania respondió con dureza:

«Es un insulto a la inteligencia. Cuando se pide a 1,1 millones de personas que abandonen sus hogares o corran el riesgo de morir, no se trata de protección de civiles, sino de desplazamiento forzado»

Y añadió:

“Al tratar de minimizar las horribles consecuencias de sus acciones, al tratar de deshumanizar aún más a los palestinos y desensibilizar a la gente ante su sufrimiento… Están tratando de exonerarse a sí mismos y están tratando de exonerar al espectador”.

Apeló que “nuestra conciencia global despierte”. “Lo único que quieren oír son excusas de los palestinos. Estás siendo bombardeado, es tu culpa. Te mueres de hambre, es tu culpa. Te atreves a nacer en los territorios ocupados, es tu culpa… Es insoportable ver la avalancha de sufrimiento humano”, remató la Reina consorte de Jordania.