Apabullante y esperanzador.

De norte a sur, de este a oeste.

Millones de españoles indignados claman en las calles contra la traición de Sánchez y el PSOE.

Media España ha explotado este 12 de noviembre de 2023 contra los sucios pactos del socialista Sánchez con el golpista Puigdemont y la claudicación de su partido ante secesionistas, proetarras y todo tipo de chantajistas.

A la espera de una reacción realmente enérgica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los jueces y fiscales, de lo que resta decente en periodismo español, de los funcionarios, de los autónomos… y de que se active esa Unión Europea, que tan de cerca vigila la ‘legalidad‘ y lo ‘políticamente correcto‘ en Polonia o Hungría, la ciudadanía ha saltado al escenario.

Las protestas convocadas por el PP y apoyadas sin cicatería por VOX en las 52 capitales de provincia han sido masivas y han desbordado todas las previsiones.

La movilización más multitudinaria ha tenido lugar en Madrid, donde los ‘indignados‘ -de todas las edades y condiciones- ya llenaban la Puerta del Sol y calles aledañas desde desde media hora antes del inicio del acto, fijado oficialmente para el mediodía de este domingo.

Es imposible dar cifras exactas, pero se calcula que más de dos millones de personas se han movilizado en toda España, sin un incidente, sin romper un escaparate o agredir a nadie.

Y siempre bajo lemas como ‘Clamor español, Sánchez dimisión’, ‘España en pie’, ‘España está vendida’, ‘Amnistía no’ o ‘La democracia en España está en riesgo’.

Son muchos los españoles que han mostrado su total rechazo a los sucios acuerdos que permitirán a Sánchez mantenerse como ‘okupa‘ en La Moncloa a cambio de rendir al Estado de Derecho y de convertir a murcianos, andaluces, extremeños, castellanos, gallegos, madrileños, cántabros, manchegos, aragoneses, riojanos, baleares y canarios en ciudadanos de segunda.

Además de esos lemas, ha sido una constante el habitual ‘¡Pedro Sánchez, hijo de puta!’.

Al termino del gigantesco festival de la Puerta del Sol, por los megáfonos se ha pedido a la ciudadanía ‘no ponerse de rodillas’ ante el independentismo y ‘dar la batalla de forma pacífica, cívica y legítima’.

‘Hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía».