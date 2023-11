El Ejército de Israel encuentra el cadáver de la rehén Noa Marciano, capturada por Hamas y asesinada en Gaza

El cuerpo sin vida del cabo Noa Marciano, una chica de 19 años que fue secuestrada el pasado 7 de octubre de 2023 durante la masacre perepetrada por la organización terrorista Hamas el el sur de Israel, fue encontrado la madrigada de este 17 de noviembre por comandos judíos cerca del Hospital Shifa en Gaza.

Muy cerca del cadáver, el Ejército israelí localizó la entrada de otro túnel.

Como es habitual, los ingenieros militares llenaron el pasaje con gel explosivo y accionaron el detonador.

La explosión envolvió el edificio contiguo y arrojó humo desde al menos tres puntos a lo largo de las calles aledañas.

«El gel se extendió y explotó lo que nos habían estado esperando en el túnel», explica un oficial.

Israel ha lanzado este viernes folletos en zonas del sur de Gaza instando a los civiles a evacuan y dirigirse a “refugios conocidos”.

El aviso es un claro indicio de que el Tsahal se apresta a expandir su operación terrestre contra los terroristas de Hamás al sur del enclave, mientras prosigue metódicamente eliminando fanáticos en la zona norte.

Los folletos han caído en cuatro comunidades al este de Khan Younis, la ciudad más grande del sur de Gaza, advirtiendo a las personas que viven allí que “evacuen su residencia inmediatamente”.

Las comunidades –Al Qarrah, Khuza’a, Bani Suhaila y Absaan– están cerca de la valla perimetral que separa la Franja de Gaza de Israel, lo que sugiere posibles nuevos puntos de incursión de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que buscan tomar el control del sur.

La ONU, que no es neutral, estimaa que alrededor de 1,5 millones de personas han sido desplazadas internamente dentro de Gaza, casi las tres cuartas partes de toda la población.

El mes pasado, Israel arrojó panfletos en el norte de Gaza, pidiendo a los civiles que evacuaran el sur del Wadi Gaza, antes de lanzar su letal ofensiva terrestre.

“THEY FAILED US”: Women’s Organizations SILENT as Shocking Scale of Hamas’s Sexual Violence Against Jewish Women Becomes Horrifyingly Clear

The feminist movement is anti-women, rooted in Lenin Marxist dogma, and has done incalculable harm to women.https://t.co/XGUYSfFYYK pic.twitter.com/XvATVFhSlI

— 🇺🇸 Pamela Geller 🇺🇸 🇮🇱 (@PamelaGeller) November 16, 2023