Guerra en Gaza: se retrasa la tregua temporal y no habrá liberación de rehenes antes del viernes

Se retrasa la tregua temporal y la liberación de rehenes.

El Wall Street Journal publica este 23 de noviembre de 2023 detalles adicionales sobre las dificultades que han provocado al aplazamiento en la implementación del acuerdo entre Israel y Hamás.

Según el informe, aunque los terroristas de Hamás proporcionaron el nombre, el género y la nacionalidad de la mayoría de los 50 rehenes que los secuestradores deben liberar en la primera fase, falta información sobre el destino de algunos. de ellos.

Inicialmente se esperaba que los primeros rehenes fueran liberados este jueves.

La Corte Suprema de Israel rechazó una impugnación legal del acuerdo.

Para disipar críticas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha subrayado que el acuerdo -en el que por cada niño y mujer israelí secuestrada entregarán tres palestinos presos- no incluye la «liberación de asesinos».

Los ‘soltados‘ son jóvenes palestinos encarcelados por delitos de terrorismo, pero sin sangre en las manos.

