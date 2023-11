La imposibilidad de cumplir el acuerdo de noviembre de 2023 entre Sánchez y Puigdemont

En febrero de 2020 las delegaciones del Gobierno de España y del Govern de la Generalitat de Catalunya, encabezadas por sus respectivos presidentes, Pedro Sánchez y Quim Torra, se reunieron en La Moncloa para sentar las bases, así lo comunicaron, del diálogo en el marco de la seguridad jurídica, marco que, obviamente, implica la suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad.

Después, se sucedieron más reuniones sin una lista de resultados y sin haberse producido acuerdos, según reclamaba el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, para el que la mesa de diálogo no da resultados.

Y así transcurrió la XIV legislatura de Sánchez, reivindicando, Pere Aragonés, la amnistía y el derecho de autodeterminación, mientras que la delegación del Gobierno rechazaba por inconstitucionales.

Ahora, para iniciar la XV legislatura, es Puigdemont, el que le exige a Sánchez firmar un acuerdo para abrir una nueva etapa en términos diferentes a los de la última legislatura, al parecer, por la gran movilización en favor de la independencia. Por cierto, en una última encuesta, el 52% de los ciudadanos elegiría la papeleta del no en un hipotético referéndum de independencia, por lo que nos resulta muy difícil creer, como manifiesta el desleal acuerdo firmado, que, por un lado, la sociedad catalana busque el reconocimiento de Cataluña como nación y, por otro, sus reivindicaciones lingüísticas, culturales e institucionales ya están colmadas y sin limitación. Cataluña tiene desde hace muchos, muchos años, su propia singularidad institucional, cultural y lingüística. También, a colación con lo que comentamos, como el alevoso acuerdo se refiere, para dar más crédito al mismo, a cómo se repiten las mayorías independentistas en el Parlament, indicar que, en un reciente sondeo de la Generalitat, si hubiera elecciones, el independentismo perdería la mayoría absoluta a favor del PSC y del PP, por lo que el pacto que se pretende queda sin crédito alguno antes de su nacimiento.

Por lo que respecta a la negociación de la que habla el acuerdo – antes se ceñía sólo al diálogo -, lo primero y fundamental que todo ciudadano se va a preguntar es: ¿quién habla en nombre de quién?

¿Negocia el Gobierno de España? ¿Comercia Sánchez en nombre del PSOE? ¿Trata Puigdemont en nombre de la Generalitat o de Junts? Es lo primero que tienen que aclarar.

Después, los negociadores, tienen también que precisar antes de empezar a especular o a ceder que, si unos consideran legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017 y, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral – sería como intentar mezclar agua y aceite – qué acuerdos importantes van a alcanzar sin renunciar a las respectivas posiciones. Imposible. Entonces, ¿renuncia Puigdemont a la unilateralidad y al referéndum de autodeterminación? o ¿cede Sánchez al referéndum y a la declaración de independencia? o ¿es todo un paripé de cara a la galería?

Así las cosas, los negociantes, si antes han podido resolver las cuestiones planteadas, tienen que volver a contestar para qué quieren unos ocultos personajes internacionales sin poder último de decisión porque, en teoría, ninguna de las partes va a renunciar al meollo principal de la cuestión: el sí o el no al referéndum de autodeterminación para intentar alcanzar la independencia sin la consulta y previa autorización de todos los ciudadanos españoles, porque si no, el acuerdo sería inconstitucional a todas luces junto con el intento de reconocer a Cataluña como nación – nuestra Constitución no conoce otra nación que la española –.

En el supuesto de considerarse la problemática planteada por los independentistas catalanes como una decisión política de especial trascendencia, se podría, en ese caso, ser sometida a referéndum consultivo, pero de todos los ciudadanos españoles.

Cualquier propósito del reconocimiento nacional de Cataluña – nuestra Constitución no conoce otra nación que la española – junto con la pretendida ley de amnistía y la instrumentalización de la Justicia, implican su inconstitucionalidad normativa.

Y si al final, Sánchez, astutamente comedido, ya investido y en el sillón presidencial, le comunica a Puigdemont que él lo ha intentado pero que fuerzas superiores no le han dejado materializar el acuerdo… «Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)»

Antonio Sánchez-Cervera