Alfonso Rojo: “Netanyahu para los pies a Sánchez que intenta dar lecciones con babero antibalas”

No es verdad que los israelíes suministraran a Sánchez un chaleco antibalas infantil.

Tampoco que el culpable de esa imagen tan ridícula y desairada, fuera el atolondrado ministro Albares, quien en las prisas del momento pasó a su jefe el chaleco de Margarita Robles.

A mi me pega más que el jefe del PSOE, que es más presumido que un quinto mal hecho, quisiera lucir palmito y se viera guapo con el ‘babero antibalas’.

Bromas aparte, lo acongojante es que se pusiera a dar lecciones de lucha antiterrorista a Netanyahu, cuyo hermano mayor cayó en Uganda cuando peleaba al mando de la unidad de élite que liberó a los 260 rehenes del Aeropuerto de Entebe, y es primer ministro de un país que lleva un siglo en permanente lucha contra el terror y acaba de ver como un millar de los suyos eran masacrados de forma infame.

En el baboso discurso, donde se permitió decir que Israel debe seguir las leyes internacionales, como si no fuera la única democracia de la región, el socialista Sánchez tuvo el descaro de subrayar que “España sabe muy bien que el terrorismo no se puede combatir sólo con el uso de la fuerza”.

Le faltó añadir algo así como: “Mira Benjamin; yo cuento en mi multitudinario Gabinete con una nueva ministra que tiene una cuenta en X llena de odio hacia Israel y de apoyo a los fanáticos. Se llama Sira Regó.

Y no es la única. Está también Mónica García, que además de médica, madre y titular de Sanidad, justifica las aberraciones de Hamas. Y a Yolanda, quien combina sus modelos de alta costura y el tinte de peluquería con el pañuelo palestino.

No sé si sabes que dos de los miembros de mi Gobierno Frankenstein estuvieron hace nada entre los 21 europarlamentarios que se negaron a condenar las atrocidades que se ven en ese vídeo, grabado por los carniceros para hacerse propaganda y que incluye desde decapitaciones de bebés a familias enteras atadas con alambre y quemadas vivas.

Y no se se si sabes que estoy de ‘okupa’ en La Moncloa, porque los terroristas de ETA, que me tienen agarrado por las bolas, han decidido renovarme el alquiler a cambio de no sé cuantas claudicaciones y de que a sus víctimas las trate como perros.

Me extrañó que Benjamín Netanyahu se limitara a pararle los pies al garrulo, explicando lo que es el terrorismo, y a forzarlo a tragarse entero el vídeo del espanto, hecho con lo que los matarifes grababan con sus cámaras Go Pro para hacerse propaganda.

Lo lógico es que le hubiera dado una patada en el culo.